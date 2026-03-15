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    首頁 > 政治

    國台辦批賴清德猖狂挑戰「一中原則」 外交部反擊：中國無權置喙

    2026/03/15 14:21 記者黃靖媗／台北報導
    外交部15日表示，台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙，呼籲北京當局與我國民選的合法政府進行對話，務實處理問題。（資料照）

    外交部15日表示，台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙，呼籲北京當局與我國民選的合法政府進行對話，務實處理問題。（資料照）

    總統賴清德昨於「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」致詞時強調總統直選彰顯「台灣是一個主權獨立的國家」，被中國國台辦發言人陳斌華稱其為「台獨自白」，批評總統「再次猖狂挑戰一個中國原則」。對此，外交部今（15）日表示，台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙，呼籲北京當局與我國民選的合法政府進行對話，務實處理問題，以負責任的成熟態度，共同維護台海和平穩定。

    外交部表示，經過持續推動民主進程的努力下，我國於2024年1月13日順利完成第8次總統大選，再次奠立台灣民主發展劃時代的里程碑，立即獲得友邦國家、美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50個國家行政部門或國會向我國申賀，高度讚揚台灣的民主成就。相信許多仍沒有機會由人民當家作主、經過民主程序投票選出國家元首的社會，其人民也相當期待有一天能直接選出自己的總統，並決定國家及社會的未來。

    外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，已是當前台海現狀，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀和客觀現實，台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。

    外交部強調，我國政府依循主流民意推動兩岸政策，堅持台灣未來要由全體台灣人民自行決定，呼籲北京當局與我國民選的合法政府進行對話，務實處理問題，回應國際及兩岸人民的期待，以負責任的成熟態度，共同維護台海和平穩定。

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