台中65歲以上人口破49萬 楊瓊瓔提5大銀髮福利政見

立委楊瓊瓔出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出五大銀髮福利政策。（楊瓊瓔提供）

立委楊瓊瓔今天出席台中市樂活銀髮族交流協會會員大會時，提出五大銀髮福利政策，承諾未來若當選台中市長，將全面提升假牙補助、敬老愛心卡點數全年不歸零、免費接種帶狀疱疹疫苗、增加社區共餐據點與優化餐食品質，以及補助在宅老化遠距救援設備，每人每月1200元，打造友善長者的樂齡城市。

楊瓊瓔指出，台中市65歲以上老年已達49萬4千多人，占全市人口比例17.4%，未來她若當選市長，將提升65歲以上長者假牙補助，最高補助5萬元；升級敬老愛心卡，目前每月1000點點數，效期將延長為1年，剩餘點數不再每月歸零， 同時每月有500點可用於農會或商圈消費，鼓勵長者多走出戶外活動，並帶動農會與在地商圈消費商機。

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針對長者健康，楊瓊瓔表示，未來將提供第二劑帶狀疱疹疫苗免費接種，鼓勵長輩踴躍施打，提升健康防護力；並將增加社區共餐據點，優化餐食品質，把錢在花刀口上；落實在宅老化，需遠距通報救援設備的長者，將利用坊間成熟的保全系統，只要符合資格條件提出申請，每人每月補助1200元，強化居家安全與即時援救機制。

楊瓊瓔指出，過去她在國會和中央政府成功推動多項福利政策，未來若有機會擔任市長，會將這套成功模式帶進台中市政府，打造台中市成為更友善長者的樂齡城市，讓每一位長輩都能安居生活。

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