為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    年輕人挺身承擔卻被秋後算帳 李孝亮心寒：認同媽媽的做法

    2026/03/15 12:22 記者董冠怡／台北報導
    國民黨中正萬華選區擬參選人李孝亮昨受訪表示，年輕人勇於承擔卻被秋後算帳感到心寒。（記者董冠怡攝）

    國民黨中正萬華選區擬參選人李孝亮昨受訪表示，年輕人勇於承擔卻被秋後算帳感到心寒。（記者董冠怡攝）

    國民黨青年李孝亮去年在大罷免期間，擔任罷免綠委吳沛憶的領銜人，近日遭到黨內同志檢舉發言毀損黨部形象，其母還哭訴兒子是被國民黨利用，質疑他夥同家屬操弄輿論等七大罪狀；對此，李孝亮今天受訪回應，年輕人勇於承擔卻被秋後算帳感到心寒，而且天下父母心，認同媽媽當時的做法。

    李孝亮表示，自己已完整看過檢舉信的內容，完全就是政治操作，對於某些有心人士在初選階段都還沒開始，就已出現抹黑、造謠，手法拙劣令人不齒。當大家都希望國民黨的年輕人站出來勇於承擔，「我們真正站出來的年輕人，卻被秋後算帳，被指控、抹黑甚至檢舉，當然會令人感到心寒。」

    他說，母親有看到檢舉信，她仍秉持當時的說法，「我也很認同媽媽當時的做法」，畢竟天下父母心，任何一名父母在孩子有危險時，一定會挺身而出，也不曉得為何如此愛子心切的做法，會被有心人士拿來操作，變成檢舉他的證詞。

    李孝亮指出，本週收到考紀會開會通知，第一時間很訝異，經查才知有人檢舉他在罷免期間的部分言論，而且還把母親牽扯進來，十七日要到市黨部考紀委員會說明，相信委員們會公平審視，黨內制度會還他公道。

    他呼籲，國民黨應該要團結，把力氣用在服務人民與地方，讓更多人瞭解國民黨對地方所做的事，而非網內互打、攻擊同事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播