年輕人挺身承擔卻被秋後算帳 李孝亮心寒：認同媽媽的做法

國民黨中正萬華選區擬參選人李孝亮昨受訪表示，年輕人勇於承擔卻被秋後算帳感到心寒。（記者董冠怡攝）

國民黨青年李孝亮去年在大罷免期間，擔任罷免綠委吳沛憶的領銜人，近日遭到黨內同志檢舉發言毀損黨部形象，其母還哭訴兒子是被國民黨利用，質疑他夥同家屬操弄輿論等七大罪狀；對此，李孝亮今天受訪回應，年輕人勇於承擔卻被秋後算帳感到心寒，而且天下父母心，認同媽媽當時的做法。

李孝亮表示，自己已完整看過檢舉信的內容，完全就是政治操作，對於某些有心人士在初選階段都還沒開始，就已出現抹黑、造謠，手法拙劣令人不齒。當大家都希望國民黨的年輕人站出來勇於承擔，「我們真正站出來的年輕人，卻被秋後算帳，被指控、抹黑甚至檢舉，當然會令人感到心寒。」

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他說，母親有看到檢舉信，她仍秉持當時的說法，「我也很認同媽媽當時的做法」，畢竟天下父母心，任何一名父母在孩子有危險時，一定會挺身而出，也不曉得為何如此愛子心切的做法，會被有心人士拿來操作，變成檢舉他的證詞。

李孝亮指出，本週收到考紀會開會通知，第一時間很訝異，經查才知有人檢舉他在罷免期間的部分言論，而且還把母親牽扯進來，十七日要到市黨部考紀委員會說明，相信委員們會公平審視，黨內制度會還他公道。

他呼籲，國民黨應該要團結，把力氣用在服務人民與地方，讓更多人瞭解國民黨對地方所做的事，而非網內互打、攻擊同事。

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