藍白封殺中選會非在野推薦3人選 沈伯洋：在野黨有沒有誠信？

中選會人事同意權案13日記名投票，主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人過關，另3人遭藍白封殺；民進黨立委沈伯洋回應，中選會已在與各黨協調後提出各黨想要的人選，卻仍被封殺，這是「在野黨有沒有誠信」的問題。（記者黃政嘉攝）

立法院會13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人過關，但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭藍白封殺；民進黨立委沈伯洋今天受訪表示，中選會與各黨協調後，提出各黨想要的人選，為什麼還有3個一樣公正、熟悉選務的人被封殺？關鍵是「在野黨有沒有誠信的問題」。

另外，傳出總統、民進黨主席賴清德在立法院同意中選會主委游盈隆人事案後，下令黨員一致投票，否則祭出黨紀處分。沈伯洋回應：「因為我就在府院黨會議，我完全沒有聽到要動用黨紀這件事情。」

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目前中選會僅剩4名委員在任，依規定，至少要有5名委員才能舉行委員會議並做決議，根據本報報導，中選會委員被提名人投票意向，民進黨團內部雖對游盈隆有雜音，但仍表態全數支持，國民黨團、民眾黨團在投票前保密到家。

沈伯洋今早到新北市新莊區輔選民進黨新北市議員初選參選人吳奕萱，針對民進黨內對於游盈隆接任中選會主委，未來可能處理公投、民眾黨中配李貞秀立委資格等議題，是否希望中選會保持政治中立？

沈伯洋回應，游盈隆以前有非常多的政治評論，對於民進黨也是沒有客氣過，自己曾被游罵過很多次，「但我認為政治評論是政治評論、選務是選務，中選會主委是否適任？第一、選務怎麼進行，是否能夠公正？第二、不在籍投票的態度，第三、中國介選的態度，這3個才是最重要的。」

沈伯洋表示，他主要針對上述3點對游盈隆提出質詢，而游盈隆的回應，至少能公正的行使職權。他認為，中選會的人選已在協調各黨之後，提出各黨所想要的人選，為什麼還有另外3個也是一樣公正、對於選務熟悉、法律熟悉的人，卻被封殺？這才是整件事情的關鍵，關鍵不在游盈隆。

媒體詢問，游盈隆雖然過關，但民進黨所提的人選仍被封殺，是否認為黨內高層跟在野溝通沒有到位？

沈伯洋說，這可能不是溝通到不到位的問題，而是「在野黨有沒有誠信的問題」，「如果今天你們推薦的人，結果都當選，我們推薦的人，不能夠當選，然後就說因為你們推薦的人沒有黨派色彩，這不是在跟社會大眾開玩笑嗎？」

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