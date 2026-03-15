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    首頁 > 政治

    頭份市長選舉對陣曾玟學？ 藍營今起3天做內參電話民調

    2026/03/15 11:53 記者彭健禮／苗栗報導
    國民黨苗栗縣黨部辦理頭份市長內參電話民調，由黨籍現任副議長張淑芬（前排右3）、議員徐功凡（後排右1）、陳永賢（前排左1），與可能的對手無黨籍縣議員曾玟學做比較，再協調推出最強人選參戰。（記者彭健禮攝）

    國民黨苗栗縣黨部辦理頭份市長內參電話民調，由黨籍現任副議長張淑芬（前排右3）、議員徐功凡（後排右1）、陳永賢（前排左1），與可能的對手無黨籍縣議員曾玟學做比較，再協調推出最強人選參戰。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市人口逾10萬，為全縣18鄉鎮市之冠，對於年底鄉鎮市長選舉，地方執政的國民黨有丟失不得的壓力，國民黨苗栗縣黨部今（15）日起3天，辦理頭份市長內參電話民調，由黨籍現任副議長張淑芬、議員徐功凡、陳永賢，與可能的對手無黨籍縣議員曾玟學做比較，再協調推出最強人選參戰。

    頭份市工商發達，加上竹南科學園區助攻，經濟商業科技蓬勃發展，人口持續增加，如同新竹縣的竹北市般舉足輕重。因此，年底頭份市長選舉，也傳綠營可能與最高人氣的友好議員曾玟學並肩作戰之策略。

    藍營面對如此強勁的可能對手，今天起3天（15日到17日），辦理頭份市長內參電話民調，由張淑芬、徐功凡、陳永賢3人與曾玟學做比較。國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長李文斌表示，「數據會說話」，將視內參電話民調結果，再行協調，以利推出最強人選。

    徐功凡是地方藍營內最早表態要參選頭份市長的人選之一，早從去年就開始著力布局勤跑基層，並且在頭份市區重要路口豎立參選市長看板；陳永賢曾任2屆頭份鎮長，熟悉行政運作，資歷完整；張淑芬則在地方經營已久，她的親切溫柔及選民服務獲鄉親好評，備受肯定與推崇。

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