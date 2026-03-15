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    首頁 > 政治

    女足亞洲盃》原民舞蹈險遭「政治因素」取消 外交部介入成功

    2026/03/15 11:18 即時新聞／綜合報導
    駐澳洲代表處分享台灣僑胞順利在女足亞洲盃表演原住民舞蹈的畫面。（擷取自Taiwan in Australia﻿/臉書）

    駐澳洲代表處分享台灣僑胞順利在女足亞洲盃表演原住民舞蹈的畫面。（擷取自Taiwan in Australia﻿/臉書）

    2026年女足亞洲盃在澳洲舉辦，繼前國家隊總教練陳貴人因在場邊喊「台灣加油」遭驅離後，14日台灣與中國八強賽事場外再傳打壓爭議。原受亞洲足球聯盟（AFC）邀請在中場休息演出的台灣原住民舞蹈團體，竟在上場前臨時因「政治因素」遭通知取消。所幸經過外交部緊急介入交涉，最終成功恢復表演。

    台灣女足在該場賽事展現強韌防守，正規賽首度以0：0逼平衛冕軍中國隊，雖於延長賽以0：2惜敗，但堅毅表現贏得尊重。儘管無緣4強，19日附加賽強碰北韓仍有機會再拚明年巴西世界盃門票。

    然而場外打壓不斷，原本預定演出的6位台灣原住民女性，在準備上場前突接獲通知取消，對方在電話中直白表示是考量「兩隊敏感性」的政治因素。民進黨立委張雅琳揭露，起初西澳觀光署曾發電郵致歉，稱AFC因考量兩隊關係敏感而取消演出。

    隨後西澳觀光署電話告稱，因政治議題考量。對此，外交部人員立即向西澳觀光署抗議，並透過足協代表與AFC志工多方溝通。AFC一度計畫改由性質「中性」的舞獅代表兩隊進行演出。不過，AFC最終決定撤回取消決定，表演團體於中午12時半順利穿著族服完成演出。

    這已非本屆賽事首次發生打壓事件，先前台灣對戰印度時，前國家隊教練陳貴人因帶領球迷喊「台灣加油」遭逐出場外。針對主辦單位接連的政治審查，外交部表達強烈抗議。

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