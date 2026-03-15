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    首頁 > 政治

    澎湖縣長陳光復腦壓好轉已手術復原顱骨 妻曝35年前舊照

    2026/03/15 09:52 記者許麗娟／高雄報導
    澎湖縣長陳光復（右）與妻子吳淑瑾（中）1991年抗議萬年監察院而絕時食抗議的場景。（擷取目陳光復臉書）

    澎湖縣長陳光復（右）與妻子吳淑瑾（中）1991年抗議萬年監察院而絕時食抗議的場景。（擷取目陳光復臉書）

    澎湖縣長陳光復大年初一因跌倒造成腦傷，緊急轉送高雄榮民總醫院治療至今已27天，據了解，陳光復目前腦壓回復穩定，已轉到一般病房，陳妻吳淑瑾今（15）日也發文說明昨早已進行顱骨成形復原，在往好的方向前進。

    70歲的陳光復大年初一在澎湖縣文化局演藝廳踩空階梯摔倒，導致頭部重創昏迷，持續在高雄榮總治療中，原本住進加護病房，近日因腦壓回復、傷況好轉，近日已轉至一般病房，但仍處於昏睡狀態，由妻子吳淑瑾及2名女兒留職停薪全心照護。

    吳淑瑾今在陳光復臉書發文透露，昨早陳光復已進行顱骨成形復原手術，身體的狀況都在往好的方向前進，「相信他那永不服輸的精神，正一點一滴地喚醒他的身體，每一天都在進步」。

    吳淑瑾說，日前民進黨秘書長徐國勇前往探視，在病榻旁提及「光復兄」在台灣民主運動，一路走來的勇氣與執著，當年抗議萬年監察院的老賊，被捉進土城看守所，並遭判刑入獄的事蹟。她發現當時陳光復一直睜著眼睛，似乎聚精會神地傾聽著，讓一旁的醫師也感受到縣長的堅強意志。也相信鄉親朋友持續且堅定的支持、關懷和祝福，將是陳光復繼續前進的強大力量。

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