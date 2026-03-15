盧秀燕呼籲「家和萬事興」 何欣純提「這兩件事」諷根本口號

台中市長盧秀燕赴美訪問，演說時呼籲「家和萬事興」，何欣純立委質疑從藍白封殺中選會人選，以及軍購審查持續拖延，這種說法格外諷刺。（圖由何欣純立委提供）

台中市長盧秀燕赴美訪問，在波士頓僑宴發表演說，呼籲「家和萬事興」，要化解社會對立，民進黨台中市長參選人何欣純質疑，從立法院審查中央選舉委員會人事同意權時，藍白聯手封殺3位人選，以及國防預算審查持續拖延的這兩件事看來，「家和萬事興」的說法格外諷刺，根本就是政治口號；中市府對此則表示，沒有回應。

盧秀燕市長在美東時間13日於波士頓僑宴發表演說，強調領導者應具備團結台灣的能力，並引用台灣民主運動領袖蔣渭水名言「團結真有力」，呼籲以「家和萬事興」化解社會對立。

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何欣純立委今天表示，盧市長出發前將此行訪美定調為「超越城市外交」，外界解讀具有高度政治意涵。但對照台灣政局近期的兩件事，她在美國高喊「家和」，顯得格外諷刺。

何欣純指出，立法院審查中選會人事同意權時，民進黨展現誠意，對全數投下同意票；但藍白卻聯手封殺3位人選，包括江啟臣副院長與楊瓊瓔委員也如此，這樣的政治封殺，難道就是盧市長口中的「家和」？

再者，韓國瑜院長與江啟臣副院長在除夕發聲明，要把國防特別條例列為最優先審議。但國民黨召委寧願排考察，也不排案審查，持續拖延。盧市長此刻人在美國，美方觀察台灣國會釋出的訊號，該如何解讀？

何欣純表示，盧市長對外高喊「家和萬事興」，但所屬政黨卻在國會「封殺、拖延、不講理」的政治操作，社會莫不感到矛盾。盧市長或許想展現高度，但從幾次關鍵時刻的表現來看，各界不難看出，真正需要「家和」的，其實是盧市長、與其所屬的國民黨，對此，台中市政府則表示，沒有回應。

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