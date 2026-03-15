訪美「光學之谷」簽六方MOU 陳其邁：跨國人才培育契機

高雄市長陳其邁前進亞利桑那州「光學之谷」土桑市，與亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學及國立中山大學共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。（高市府提供）

繼與美國亞利桑那州、日本熊本縣簽署三方MOU後，高雄市長陳其邁續訪「光學之谷」土桑市並簽立六方半導體生態系與全球人才夥伴MOU，開啟跨國人才培育合作契機。

六方包括亞利桑那州商務廳、皮馬郡府、土桑市政府、亞利桑那大學、國立中山大學與高雄市政府，共同在當地指標性歷史建築皮馬郡歷史法院共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」。

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陳其邁指出，台美日確立半導體戰略三角後，這次拜會暨簽署六方MOU更象徵高雄與美國產官學界的合作，由州政府層級進一步落實至地方政府與學術機構，正式開啟跨國人才培育的合作契機與實質對接。

高市行國處說明，這次六方拜會由亞利桑那州商務廳國際貿易投資執行副總裁費爾南多·加西亞（Fernando Garcia）統籌，皮馬郡府展現高度重視，由監事會主席珍妮佛·艾倫（Jennifer Allen）與會；土桑市作為全美著名的「光學之谷」（Optics Valley），市政經理蒂莫西·索謬爾（Timothy Thomure）也率領經濟代表與會。

學界方面，由亞利桑那大學（University of Arizona, UofA）研究與合作事務資深副校長托馬斯·迪亞茲·德·拉·魯比亞（Tomás Díaz de la Rubia）領軍，匯聚理學院、光學科學學院及國際事務處等多位院長，顯見美方對高雄市政府訪團的重視，以及發展合作的積極期待。

陳其邁強調，半導體產業的競爭力核心在於「人才」與「生態系」，因此，高雄與亞利桑那州的合作正從政府端的政策支持，全面邁向產學研的實質對接。

亞利桑那南部經貿核心全面對接高雄，皮馬郡府、土桑市、亞利桑那大學及當地企業均出席簽署及圓桌會議，產官學出席陣容堅強，與高雄市政府訪團於指標性歷史建築皮馬郡歷史法院合影留念。（高市府提 ）

陳其邁促成台美產官學六方人才MOU，與亞利桑那州土桑市產官學界進行圓桌會議，指出六方MOU核心目標在於建構穩定且高品質的國際人才庫，共同應對全球供應鏈的快速變遷。（高市府提供）

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