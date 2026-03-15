撐不住海浪！四湖老舊海堤出現大缺口 劉建國邀五河分署會勘

劉建國日前邀相關單位到四湖三條崙海堤會勘。（圖由劉建國辦公室提供）

雲林四湖三條崙地區1處事業海堤已有30多年之久，因海堤主要由砂礫築成加上老舊脆弱，去年颱風來襲更是讓堤石崩落出現約30公尺缺口，民眾擔憂汛期來後，恐有海水倒灌。立委劉建國接獲陳情後，日前會同第五河川分署會勘。分署表示，將先提供消波快抵擋，後續會與地方政府合作，加速推動治理與改善。

劉建國日前邀第五河川分署長潘禎哲、縣議員蔡永富、顏嘉葦等人前往四湖三條崙地區波損事業海堤會勘。蔡永富指出，地方民眾陳情因為現在外傘頂洲已經南移，少了沙洲可以緩衝海浪，老舊海堤難以承受強大的衝擊力道而出現缺口，若無趕緊加固海堤，恐對當地民眾生命財產安全有極大風險。

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當地民眾表示，塌陷的海堤緊臨海邊，附近多為養殖魚塭，若不趕快修繕，一旦遇大滿潮或颱風豪雨，就可能潰堤，海水倒灌淹沒附近住家，希望相關單位盡速整修，不要讓大家生活在淹水陰影中。

潘禎哲表示，將先提供消波塊協助在緊急情況下進行搶險與災害防護，後續會將今日會勘結果帶回進一步研議，並與地方政府密切合作，加速推動相關治理與改善工程。

劉建國表示，感謝分署除協助四湖海堤搶修，此外斗六市咬狗溪部分河段、台西、四湖交界的舊虎尾溪堤防也要改善。另外，新虎尾溪平和橋北側舊堤防道路改善工程，其工程規畫已接近完成，預計今年6月正式辦理發包。

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