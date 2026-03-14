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    首頁 > 政治

    陳斌華稱賴清德是「台獨自白」 陸委會重批：對民主價值的恐懼

    2026/03/14 21:28 記者鍾麗華／台北報導
    賴總統今天出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」。（記者廖振輝攝）

    賴總統今天出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」。（記者廖振輝攝）

    賴總統今（14）日出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」致詞時強調，總統直選彰顯「台灣是一個主權獨立的國家」等說法，中國國台辦發言人陳斌華稱，其為「台獨自白」，「再次倡狂挑戰一個中國原則」，對此陸委會重批，中共否定台灣民主選舉的意義，不僅是對台灣主流民意的漠視，更暴露其對普世民主價值的恐懼。

    陳斌華以答記者問方式，回應賴總統在研討會對國家定位的說法及提到「中國對台灣的威脅」、重申「將中國定位為境外敵對勢力」等部分。他指出，賴清德的講話是又一篇費盡心機拼湊包裝的「台獨自白」，再次倡狂挑戰一個中國原則，充分暴露其「台獨」本性冥頑不化、禍心昭然若揭。

    陳斌華稱，不管台灣地區以什麼方式選舉、選了什麼人，都改變不了台灣是中國一部分的地位。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。絕不允許任何人、任何勢力打著民主的幌子遂行「台獨」分裂圖謀。

    對此，陸委會表示，總統直選是台灣民主發展的重要里程碑，象徵「主權在民」的核心價值。過去30年來，台灣歷經8次總統直選、3次政黨輪替，已建立成熟民主體制，這是台灣人民珍視的生活方式，並獲得國際社會肯定。中共否定台灣民主選舉的意義，不僅是對台灣主流民意的漠視，更暴露其對普世民主價值的恐懼。

    陸委會強調，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融。北京當局應認知兩岸的距離在於「人心」與「制度」，與其花費精力抹黑台灣民主，不如正視中國人民的訴求，深思如何加快政治體制改革，真正實現「人民當家做主」，才是有利中國大陸長遠發展、改善兩岸關係的正確做法。

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