新北雲林同鄉會藍綠拚場 侯友宜力薦李四川：棒子會接得比我穩

新北市長侯友宜出席新北雲林同鄉會餐敘，為李四川輔選。左1為新北市議員蔡淑君。（記者黃子暘攝）

年底新北市長之戰加溫，新北市雲林同鄉會總會今（14）日舉行理監事會議與新春團拜，民進黨、國民黨大咖先後到場輔選。副總統蕭美琴與民進黨參選人蘇巧慧共同登場，而新北市長侯友宜接在蕭美琴離開後抵達，國民黨參選人李四川因行程耽擱較晚到場，現場一度變成侯友宜、蘇巧慧同場，兩人大方打招呼、握手，蘇巧慧離場後，李四川抵達，與侯友宜同台拜票。

侯友宜首次致詞時，李四川因行程耽擱尚未到場，反而與逐桌敬酒的蘇巧慧同場。侯友宜致詞半途發現蘇巧慧時喊話，「蘇巧慧立委在那，加油喔！加油！這樣把一棒一棒接好，不要答喙鼓，不分你是誰、我是誰，努力做事最重要」。蘇巧慧禮貌揮手點頭回應，兩人隨後握手簡單寒暄，未有多談。

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侯友宜致詞感謝選民支持，細數軌道建設、日照中心等市政成績，他說，剩餘任期將一天當三天用，「我希望要來接新北市的市長，我只有一個願望，腳踏實地，對基層認真打拚做事情」、「別說你是什麼黨、什麼黨，那就沒意義了」，希望接棒者努力耕耘，新北才有發展。

李四川到場後，侯友宜推薦說，他們過往在新北市有許多互相配合處，相處很愉快，且有共同願景，李四川是基層出身、腳踏實地做工程的人，對新北市熟稔，雖然他們口才都不好，但都是腳踏實地做事的人，懇請選民給認真做事的人一個機會建設新北市，「我今天把棒子交給四川兄，相信這棒子會接得很穩，（李四川）這個棒子會接得比我更穩」。

李四川則說，很高興又回到新北市，感謝侯友宜與鄉親給他的支持，他會在侯友宜奠定的基礎上繼續為新北努力建設。

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國民黨新北市長參選人李四川因行程耽擱，較晚抵達新北雲林同鄉會餐敘場合，新北市長侯友宜留下等李，同台為李四川輔選。（記者黃子暘攝）

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