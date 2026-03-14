共機沉寂13天又擾台！ 1台媒嗨喊「解放軍醒了」被罵爆

共機擾台示意圖。（資料照，國防部提供）

共機近期擾台架次銳減，甚至長達13天「掛蛋」，引發國際熱議。不過本月11日起，解放軍又開始有動作，國軍再次偵獲共機逾越台海中線，不料國內有媒體似乎對共機又開始擾台相當興奮，嗨喊「解放軍戰機全醒了」，被大批網友砲轟。

根據國防部公布的共軍動態，2月底迄今，共機擾台架次較去年同期銳減，並有連續多日「掛蛋」的情形出現。直到11日才又偵獲共機逾越台海中線，打破13天未擾台的紀錄。而11日當天，正是美國海軍P-8A「海神式」（Poseidon）反潛巡邏機飛越台灣海峽，美軍第7艦隊（U.S. 7th Fleet）發聲明強調，此舉是依循國際法維護所有國家的航行權利與自由，同時也展現美國對自由開放印太地區的承諾。

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沒有想到國內某知名報紙事後嗨喊，語氣略帶譏諷稱台海上空的沉寂「破功」，美軍P-8A一通過，「解放軍戰機全醒了」！網友紛紛怒斥「到底在興奮什麼？」、「小編你這麼開心喔？ 你們哪國人啊？」、「某些狗似乎很爽」、「民主還是太自由了」、「中宣部下轄媒體」、「中宣部台灣分部」、「就是共產黨認知戰第一線的啊！完全不意外」、「這是不演了嗎」。

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