斷電纜的「黑旗船」又來？疑中資權宜輪停台南安平港 海巡持續監控

調查人員透露，列入黑名單的權宜輪，多在非洲國家、蒙古掛名，在台灣近海滯留，多哥籍貨輪「蘇菲亞號」之前在黃金海岸擱淺，一堆國人不知道嚴重性，還跑到現場打卡、拍婚紗，稱這艘黑名單貨輪是「台版鐵達尼」。（民眾提供）

海事組織「SeaLight」示警，可疑貨輪「隆安號」停泊台南安平港。據了解，該船是海巡署列入的黑名單，相關人員透露，該船疑為中國大陸「權宜輪」，與上次拖斷我國電纜的船隻類似，目前無涉嫌違法事證，只能持續關注監控。

相關人員指出，這艘掛籍非洲坦尚尼亞的散裝貨輪，過去可能曾載運走私物資，此類貨輪常獲中國官方默許運送物資至北韓，「隆安號」過去僅停靠台灣2次，卻有1200多次吃水變化且常關閉訊號。雖然隆安號是黑名單，但就「這一次」進入安平港的航程來看，「隆安號」手續合法。

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根據東京備忘錄的港口國監督機制，把常檢驗不合格的船隻稱為「黑旗船」，常見的5個國家，就有「隆安號」掛名的非洲坦尚尼亞，與喀麥隆、多哥、獅子山共和國與蒙古，被稱為「五大黑旗國」。

相關人士說，不法業者常利用權宜國家登記船籍，這些落後國家賺取登記費，實際上根本不管船隻，最扯的還是蒙古，根本不靠海，還可以讓他國貨輪登記，且海運公司越大越多權宜輪，台灣海域有好幾艘漁船與貨輪掛在蒙古籍名下，就是為了走私，台灣也有海運公司藉此逃稅，或是上次發生拖斷電纜事件的「灰色攻擊」。

試圖拖斷海底電纜的權宜輪，海巡單位已查扣多艘。相關人員無奈稱，實務上基層查緝壓力極大，除了權宜輪，還有聯合國關注船舶、北韓關注船舶、中共關注船舶、註檢船舶、觀察名單船舶，以及國安局列管船舶。名單龐大根本忙不過來，但只要有通報就要去處理，但因登記在他國，在無違法事實前依舊無計可施。

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