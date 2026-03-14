與鄭麗文不合？陳玉珍：情同姊妹 不在意想見縫插針無稽之談

陳玉珍說，她和鄭麗文「情同姊妹」， 常聊天，「我現在就可以打給她」。（記者吳正庭攝）

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍今天出席「幸福加馬新春團拜」活動前說，針對外界指她和黨主席鄭麗文不合，她說，兩人關係「情同姐妹」，外界的揣測是無稽之談。

陳玉珍說，鄭麗文當立委的時候，兩人分別是黨團正副書記長，是搭檔、夥伴，情同姊妹，非常的好。鄭麗文的個性跟她一樣，非常果決剛毅；相信鄭麗文和她一樣，不會在意這種想要見縫插針的無稽之談，也相信鄭麗文看到一定和她一樣一笑置之。

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對於鄭麗文就任主席還未曾到金門，陳玉珍幫忙緩頰說，鄭麗文一定會來，請拭目以待。

外傳鄭麗文、陳玉珍不合與「國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處」土地有關，因黨中央未繳交7萬多元裁判費，官司裁定須還給政府，是黨中央未挺縣黨部所致。陳玉珍說，這個官司和鄭麗文擔任主席無關，是黨中央早就做的決定，並不是花幾萬塊繳費就可以過關，一審已經敗訴，就決定還給政府，這是既定的政策。

陳玉珍強調，她和鄭麗文沒有「不合」的問題，她常跟鄭麗LINE、聊天，溝通無礙，「現在就可以打給她」，她們的感情好，不會受到這種捕風捉影的影響。

至於未來的「鄭習會」，陳玉珍說，她判斷會在上半年，還有加上美國行，都已經在安排了，但這不是她的業務，沒辦法確定。

陳玉珍出席「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」中，在國民黨副主席季麟連見證下，頒發縣黨部「最高顧問」證書給金門縣首任民選縣長，也是陳氏宗親具有指標意義的陳水在，盼為她縣長選舉之路加分。

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍（左）頒縣黨部最高顧問給陳水在（中），陳水在將證書高高舉在頭上。（記者吳正庭攝）

國民黨副主席季麟連（左8）代表主席出席金門「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，頒發證書給各委員。（記者吳正庭攝）

國民黨副主席季麟連（左5）代表主席出席金門「幸福加馬新春團拜暨任務型工作委員會成立授證活動」，頒發證書給委員。（記者吳正庭攝）

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