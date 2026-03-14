港湖激戰中間選票成關鍵？ 吳欣岱：期望增加台灣本土的板塊

吳欣岱參選台北市議員第二選區南港、內湖。（資料照）

台北市議員第二選區（內湖、南港）傳統基本盤藍大於綠，由於綠營「吸票機」高嘉瑜回鍋，不僅牽動綠營基本盤，藍營參選人也人人自危，近年人口結構轉變，不分藍綠、小黨都希望能吸納中間選民。基進黨港湖選區參選人吳欣岱表示，民眾希望政治人物可以讓環境更好，現階段與以往固有的政治版圖已然不同，目前與其說大綠、小綠要競爭，還是該如何分票、配票，如何用自己的方式去爭取一般選民的認同、支持，更是關鍵，期望能增加台灣本土的板塊。

吳欣岱認為，中間選民並不在乎是否配票，台灣基進一直都有主體性的政黨，這次跟時代力量、綠黨、小民參政歐巴桑組成台灣前進陣線，主因就是因為台灣一直都有至少3成以上的中間選民不被特定政黨綁樁，而是看參選人的條件以及政見去選擇支持。

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吳欣岱也說，台灣前進陣線成立的初衷，就是認為不應出現支持台灣以外的選項，在台灣根本不應出現偏中國的選項，以台灣前進陣線而言，把支持台灣在地本土的政治勢力擴大，最能做的事情就是建立監督組織，能監督又忠於台灣，又有主體性的組織，目前就是台灣前進陣線，如果台灣前進陣線的參選人知名度可以打開、支持度增加，對於台灣來說本土的板塊又能增加。

吳欣岱也說，台灣有部分選民就是投給「監督角色」，藍執政就投給綠，綠執政就投給藍，從現在新生代開始對政治的理解，跟過往已不相同，現在很多人完全不被綁樁，只看認不認同政見，跟你這個人，這個空間已打開。

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