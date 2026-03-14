民防自訓團集結「反侵略日歌唱節」 實作演示展現社會韌性

「反侵略日歌唱節」中社區互助攤位，教導民眾急救（見圖）、社區水電自我防衛等技能，讓民眾能在戰爭時從容應對。（記者林正堃攝）

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，台海戰爭風險引發國人高度關注，催生各地公民自發性的民防準備。台灣公民陣線與經濟民主連合等民團今（14日）舉辦「反侵略日歌唱節」，過去作風低調的各地「民防自訓團」首度集結公開現身，透過多項實作演示，倡議民間自主守護家園的能量。

自烏俄戰爭爆發以來，強化社會防禦韌性已成為台灣民間重要課題，加上2025年大罷免運動落幕後，許多志工轉向籌建自訓團，建立去中心化的信任網絡，深入地方進行戰時應變訓練。

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今下午活動現場除了歌唱節外，更結合生活節形式展現多元民防面向。其中，「壯闊台灣」演示《後盾計畫》緊急應變訓練；濟南自訓團現場教學救護三角巾包紮；文山自訓團則針對災時自救，現場示範避難包配置與止血帶使用。

在地韌性經營方面，台灣北海民主韌性協會與林口防災自訓團分享深耕社區的經驗；板樹沙崙自訓團與民主星際站則教導民眾如何在戰時保護手機個資。值得注意的是，板橋海山自訓團將民防概念延伸至毛小孩，現場示範「寵物避難包」與寵物 CPR；大嵙崁溪流域居民則帶領民眾體驗「農夫走路」等體能肌力訓練。

現場也安排社區互助活動，包含小型水電維修、親子共學團繪本共讀，並結合「戰地廚房」供應青鳥粥，共同展現台灣民間在災難與戰爭下自主應對的韌性。

經民連副秘書長陳估熊指出，當每位公民都具備應變戰爭的知識與信心，侵略威脅就無法等同於恐懼。隨著民防自訓與戰爭避難準備需求日益迫切，未來各地自訓團預計將有更多公開活動。

據了解，黑熊學院將於本（3）月底舉辦「台灣民防年會」，福合會也計畫在4月展開第二屆民防聯訓，持續扎根民防意識。

「反侵略日歌唱節」中社區互助攤位，教導民眾急救、社區水電自我防衛（見圖）等技能，讓民眾能在戰爭時從容應對。（記者林正堃攝）

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