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    首頁 > 政治

    柯文哲低調訪西螺！自嘲「朝廷欽差要犯」 當場秀電子腳鐐

    2026/03/14 18:11 記者李文德／雲林報導
    柯文哲今低調訪雲林西螺，與會人士透露他大談在看守所生活，還秀出電子腳鐐。（圖由福興宮提供）

    柯文哲今低調訪雲林西螺，與會人士透露他大談在看守所生活，還秀出電子腳鐐。（圖由福興宮提供）

    民眾黨前主席柯文哲今（14日）下午到雲林西螺鎮參訪，除拜訪地方人士外，更前往西螺福興宮參拜。與會人士透露，柯文哲暢談在看守所時的生活，自稱是「朝廷欽差要犯」，甚至當場秀出電子腳鐐，且大甲媽祖、白沙屯媽活動也會參與，為國家祈福。

    柯文哲下午走訪雲林行程低調，行程並未公開。據了解，柯拜訪地方企業人士楊文祥、藝術家蘇慧棉夫婦。與會人士表示，雙方已有多年交情，會談中氣氛輕鬆，更談論地方發展及農產現況，隨後柯文哲與黨提名的縣議員參選人張家閎，前往福興宮參拜太平媽祖。

    與會人士透露，柯文哲席間暢談在看守所內的生活，自嘲自己是「朝廷欽差要犯」，更是拉起褲管秀出電子腳鐐。據轉述，柯文哲說「進去就當作是休息」，飲食、生活規律正常。接下來他也會參與大甲媽祖、白沙屯媽祖進香活動，為社會、國家祈福。

    福興宮董事長楊文鐘說，柯曾多次造訪西螺，不論是西螺媽祖遶境、大甲媽祖或白沙屯媽祖進香，都常見他的身影。今年太平媽聖籤提醒國人面對變局應以守成為主，大家要更團結，社會一定會更祥和發展、民生才能富庶。

    柯文哲（右3）到西螺福興宮參拜。（圖由福興宮提供）

    柯文哲（右3）到西螺福興宮參拜。（圖由福興宮提供）

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