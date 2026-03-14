謝龍介、柯志恩站台挺江啟臣 謝說市長只能一人 柯說這個「姊姊」怪怪的

國民黨台南市長參選人立委謝龍介（右三）說，唯一支持江啟臣（左三），因為國民黨不能提名兩人。圖左二是同黨高雄市長參選人立委柯志恩。（記者廖耀東攝）

有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣今天邀請台南市長參選人、立委謝龍介及高雄市長參選人、立委柯志恩一同舉行中西東南見面會。對於兩人唯一支持江啟臣，面對「姊弟爭」另一位也有意參選台中市長的立委楊瓊瓔該如何？謝龍介表示，「國民黨總不能推兩個人吧？」「手心手背都是肉」；柯志恩雖未明講，但暗示江啟臣有好多「姊姊」，但「這個姊姊怪怪」。

國民黨台中市長民調將於3月25日、3月31日舉行民調，江啟臣今天在南區醒修宮舉行見面會。

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有媒體詢問唯一支持江啟臣，另一位有意選者楊瓊瓔要如何？謝龍介表示，他知道江啟臣已準備好，8年來時常提昇自己，這是好人才，只有一個缺，2個出來就會輸，「我沒有殘忍」，「手心手背都是肉」。

柯志恩則表示，她覺得台中市怪怪，去年來是因反罷免，今年來竟是為了江啟臣要初選，台中市真的是怪怪，她要鄭重推薦我的江啟臣，「我是她的姊姊」，政大的學姊學弟，雖然他很多「姊姊」，但「這個姊姊怪怪」，似在暗指江啟臣與楊瓊瓔的「姊弟爭」。

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