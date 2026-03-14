圖輯》「反侵略日歌唱節」重現民主戰車 各族群唱出台灣意識

反侵略日歌唱節重現民主戰車號舞台，向所有曾經為民主奮鬥的台灣人致敬，期望不同族群都能有著相同的信念，向侵略者說不！（記者林正堃攝）

「反侵略日歌唱節」今天在台北市二二八和平紀念公園舉辦，下午的「民主戰車號」舞台、晚上的「福爾摩沙號」舞台演出，向所有曾經為民主奮鬥的台灣人致敬，期望不同族群都能有著相同的信念，向侵略者說不！

中國在2005年通過「反分裂國家法」，我國則於隔年2006年訂3月14日為「反侵略日」，回應中國對台灣政治自由的打壓。「反侵略日」設立20周年，台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民團舉辦「反侵略日歌唱節」，效法波羅的海國家愛沙尼亞歌唱節與歌唱革命，以歌唱團結台灣共同體意識。

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下午的民主戰車號舞台演出陣容有楊舒雅、吳志寧、水蜜桃偵探社、達卡鬧、文山退葆合唱團、克里夫、DJ WOLF、野百合卡拉OK。晚上的福爾摩沙號舞台，則有朱頭皮、龜山教會兒童合唱團、陳永淘、八角塔男聲合唱團、裝咖人、台灣公民陣線合唱團、農村武裝青年接力開唱，演出陣容涵蓋台灣各個族群，以歌聲強化反侵略決心。

客語歌曲創作者、歌手陳永淘。（記者林正堃攝）

龜山教會兒童合唱團。（記者林正堃攝）

朱頭皮。（記者林正堃攝）

饒舌歌手楊舒雅。（記者林正堃攝）

演出涵蓋台灣各個族群的「福爾摩沙號舞台」，經由歌聲來強化反侵略的決心（記者林正堃攝）

演出涵蓋台灣各個族群的「福爾摩沙號舞台」，經由歌聲來強化反侵略的決心（記者林正堃攝）

反侵略日歌唱節「戰地廚房青鳥粥」，提供在青鳥運動期間象徵互助精神的「青鳥粥」，青鳥粥也特別選用「魷魚粥」，向二二八受難者李瑞漢律師致敬。（記者林正堃攝）

反侵略日歌唱節重現民主戰車號舞台。（記者林正堃攝）

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