批賴清德扭曲憲政、話術包裝兩國論 國民黨：以意識形態改寫歷史

總統賴清德（前）出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」。（記者廖振輝攝）

賴清德總統在「總統直選30週年」研討會上說，「台灣人民藉總統直選確立政府合法性」，國民黨今天發出新聞稿嚴正駁斥說，中華民國自1912年建國以來，即為延續至今的國家體制，政府合法性來自憲政制度與人民授權的持續運作，而非直到總統直選才「確立合法性」，總統直選不是制憲公投、台獨公投，賴清德漠視、扭曲憲政制度，以意識型態改寫歷史。

國民黨說，賴清德在致詞中宣稱「台灣是主權獨立的國家，不管名字是中華民國、中華民國台灣或台灣」，「台灣、中華民國已是具備新生命的國家」，這樣的說法是在重新定義國家概念，將「台灣」與「中華民國」並列為不同政治主體，本質上就是以話術包裝的「兩國論」。

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國民黨進一步指出，國家元首在公開場合發表此類涉及國家定位的言論，對內將造成憲政認知混亂，對外也可能被解讀為改變現狀的政治訊號，對兩岸與區域穩定帶來不必要的風險，民主政治雖然允許不同立場的討論，但國家定位與憲政體制不應被模糊或重新包裝。

國民黨同時指出，賴清德在談及歷史時，將國民黨政府形容為「對待台灣人民比日本殖民還差」，這種以仇恨、情緒性語言的說法，既忽略歷史的複雜背景，也無助於社會理性對話，台灣民主制度的發展，從來不是任何單一政黨的「專利」，而是長期制度改革與社會共同努力的成果，從解除戒嚴、開放黨禁與報禁、推動國會全面改選，到建立總統直選制度，相關政治改革都是在國民黨執政時期逐步推動完成，尤其在前總統蔣經國晚年推動政治改革，開啟民主化進程，為台灣邁向民主制度奠定重要基礎，這些都是台灣民主史上不可忽視的重要里程碑。

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