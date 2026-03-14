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    首頁 > 政治

    藍白猛攻卓榮泰赴日事件 謝長廷示警：有人找矛盾讓中國攻擊

    2026/03/14 16:15 記者陳政宇／台北報導
    台灣日本關係協會會長謝長廷今天出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」。（記者陳政宇攝）

    台灣日本關係協會會長謝長廷今天出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」。（記者陳政宇攝）

    行政院長卓榮泰赴日觀賽引發在野黨質疑，台灣日本關係協會會長謝長廷今（14日）特別提醒，有人在觀察兩邊並找出矛盾，讓中國可以攻擊台灣、打擊日本，而台灣的外交處境很特殊、困難，呼籲大家珍惜第一線的努力成果。

    卓榮泰7日赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC），儘管昨天已出具自費包機單據，仍持續遭在野黨猛攻。謝長廷今天下午出席「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」後受訪表示，台灣的外交處境很特殊、困難，有時會因為資訊不對稱，而發生不必要的、傷害台灣的事情，希望大家能珍惜第一線努力的成果。

    謝長廷說，大家都好奇「這一定不是私人，一定是公務」，但日本、美國的定義是私人，若台灣方面說「我們不是私人」，日本那邊也會翻案。

    謝長廷進一步指出，根據他過去擔任駐日大使的經驗，有人在觀察兩邊並找出矛盾，造成中國可以攻擊台灣、可以拿來打擊日本，因為每一國都有一些親中、親日、親美的，呼籲在國家利益上盡量不要分歧。

    謝長廷強調，政府講「私人的」就是私人的，沒有造成大家什麼傷害，日方也說這是私人的，因此不予評論；過去詢問日本官員的都是新華社，就是要問出兩邊矛盾，希望大家能夠體諒這點。

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