盧秀燕參加波士頓僑宴 引用蔣渭水名言呼籲以「家和萬事興」化解社會對立

市長盧秀燕受邀出席波士頓僑宴。（市府提供）

台中市長盧秀燕訪美行程進入第2天，於美東時間13日受邀於波士頓僑宴發表「團結真有力、家和萬事興」演說；盧秀燕引用台灣民主運動領袖蔣渭水的名言「團結真有力」，呼籲以「家和萬事興」化解社會對立，只要大家和平相處，就沒有解決不了的問題，強調這是她治理台中的態度，也跟大家分享，並邀請僑民來台中走走。

盧秀燕來美國的第2天參加波士頓僑宴並發表演說，首先透過桌上每人一杯的珍奶，引出象徵「愈在地、愈國際」的台中底蘊。

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她指出，台中擁有傲視全球的精密機械「黃金廊帶」，在台積電與美光「一光一電」雙引擎帶動下，正全力轉型為智慧製造與AI機器人產業重鎮，而競爭力城市不能只有冷冰冰的科技，台中憑藉全台最強的消費力與宜居生活魅力，已成為吸引全球頂尖科技人才定居的幸福首選。

身為六都唯一的女市長，盧秀燕特別強調「看不見的建設」重要性，一個城市如果光有晶片、光有奶茶是不夠的，更重要的是它必須是一個幸福的城市，並陳述其老幼福利及教育上的努力，唯有照顧好長輩與孩子，讓年輕一代安心打拚，才能建構厚實的城市底蘊與長遠發展。

此外，盧秀燕也特別拜會具百年歷史的紐英崙中華公所，向雷國輝主席與余麗瑛主席致意，讚許公所長期守護僑民的貢獻。

晚間僑宴席開20多桌，現場氣氛熱烈，僑胞除對台中發展成就表達高度讚許，並提供寶貴意見。

市長盧秀燕向僑領們舉杯致意。（市府提供）

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