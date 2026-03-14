卓榮泰球賽門票來源國民黨有疑問 蔡其昌：院長赴日是大事

行政院長卓榮泰包機赴日看棒球，昨日出示單據澄清是私人行程。（資料照）

首次上稿：14:54

更新時間：15:46（新增蔡其昌說明）

行政院長卓榮泰包機赴日看棒球，昨日出示單據澄清是私人行程。立法院國民黨團不死心，今質疑「票怎麼來的？」，更要求卓榮泰交代購票細節，因為卓出示的匯款單中的匯款對象是「中華職棒」，但中職根本沒有對外售票的權限，卓揆從中職「買」到的票叫「走後門」；中職將非公眾販售的票券私下處理，依「運動產業發展條例」，每張最高可處18000元罰鍰。

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對於卓榮泰日前赴日本東京觀看棒球賽並出示單據，卻遭藍白人士質疑違反購票規定一事，身兼中職聯盟會長的立法院民進黨團總召蔡其昌表示，台灣能夠突破外交困境，是自1972年台日斷交以來，首位現任行政院長能入境日本，對台灣來說本來就不是一件容易的事，因此卓院長透過幕僚請求協助購買門票，希望來為國家隊加油，中職當然也很願意來協助。

國民黨團指出，昨天卓揆在記者會上信誓旦旦拿出4張WBC東京賽門票的匯款單，想證明自己是自掏腰包。結果不拿還好，一拿出來簡直是大型翻車現場，匯款對象竟然是「中華職棒」？

國民黨團表示，請問行政院與中職會長兼民進黨新任總召蔡其昌，中職何時變成了「旅行社」或「售票處」？WBC東京賽的售票權在主辦單位與國際賽會組織手中，「中華職棒根本沒有對外售票的權限！」卓揆能從中職「買」到票，這不叫買票，這叫「走後門」。

國民黨團批評，卓榮泰就是帶頭違法，無視「運動產業發展條例」。根據我國「運動產業發展條例」，政府機關或相關法人若將公關票券進行販售或轉讓，這不僅是程序問題，更是違法行為。卓揆公開展示的匯款單，恰恰坐實了中職可能將非公眾販售的票券私下處理，每張最高可處18000元罰鍰，院長帶頭示範如何規避法規，難道這就是民進黨的「新官場文化」？

國民黨呼籲蔡其昌解釋「特權票」的來源，身為中職會長同時又是民進黨總召的蔡其昌，這4張票是從哪裡來的？是扣下球員家屬的配額？還是挪用公關配額私相授受？如果一般球迷搶票搶破頭都買不到，行政院長卻能一通電話、一張匯款單就「合法」取得，這不是特權，什麼才是特權？

國民黨團表示，不容許民進黨政府把國家資源當成私人俱樂部，更不容許行政首長用「匯款單」來掩蓋「特權買票」的事實，也請蔡其昌會長&總召出來解釋清楚，別讓聯盟背黑鍋。

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