國安不只是軍演！ 林志潔：每張農場圖卡與修法都屬「法律戰」一環

陽明交大特聘教授林志潔（左）14日針對中國侵略台灣之法律戰發表演講，由台灣安保協會理事長謝若蘭（右）引言主持。（記者方瑋立攝）

「很多人以為國家安全只關乎國防軍事，但現在的威脅就在你我的螢幕與立法院裡」，法律學者林志潔今（14）日在台灣安保協會一場座談中，以其曾受徵召參選的親身經歷及對香港政局的長期觀察，剖析中共如何結合輿論戰與法律戰，透過「妖魔化」對手與「制度性癱瘓」，從內部瓦解台灣民主。

由台灣安保協會主辦，臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會及臺灣青年法律人學會協辦的首場「拱心石計畫系列座談」今天登場，以「行政權拒止中國侵略之法律策略」為主題，邀請國安、法律學者及執業律師分別就不同領域話題發表演講及座談，已獲總統府特聘、即將出任國安會諮委的林志潔受邀以「中國侵略台灣之法律戰」為題發表演講。

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林志潔分享，她過去曾意外獲徵召參與選舉的5個多月間，深刻體驗到何謂「輿論戰」。對手會刻意挑選詭異角度的照片進行「妖魔化」攻擊，並在短時間內產出數百張農場圖卡、出動機器人留言，即使澄清也難以抵擋。

她說，這背後是有「工廠」在運作的，且媒體戰一定會搭著法律戰進行，利用惡意抹黑來正當化後續的法律制裁。

「輿論鋪墊、法律認證、指導執法，這是中共標準的法律戰三步驟。」林志潔指出，這種模式不僅用於攻擊敵對陣營，更在於創造一個可以隨時入人於罪的空間。

林志潔在演講中提及2017年在香港大學演講的往事，當時一位香港女同學流淚表示，台灣與香港最大的差別在於台灣擁有「真的立法院」與「真的NGO」。如今，隨著「港版國安法」與「基本法23條」相繼出台，香港已失去陪審制，改由必須符合愛國資格的「專庭法官」審理。

林志潔指出，黎智英案就是典型的法律戰案例，中共利用「引發憎恨罪」、「勾結境外勢力」等模糊罪名，並透過程序上的「指定法官」、「愛國法官」，徹底毀滅了香港原有的英式司法體系。她感嘆，香港曾經是自由的媒體中心，現在卻由官媒控制，這種「洗腦」與「洗腎」的論調，正是威權體制對付人民的手段。

回過頭看台灣，林志潔對近期國會動向表示高度憂心。她提到，2024年底出現的癱瘓憲法法庭、提高選罷法門檻、亂修財劃法等現象，其背後意圖明顯是要癱瘓台灣的民主憲政。她直言，中共認為香港立法會是其治理的攤頭堡，台灣又何獨不是？如果國會立了某些法律，中共就可以向外宣稱，「這就是台灣人民自己的聲音」。

林志潔最後勉勵現場聽眾，在參與任何運動時都必須謹慎，因為對手正用放大鏡看著每一個步驟，意圖打擊敵方意志。她強調，台灣必須強化國內法律架構，防範「在地協力者」與代理人透過毀壞民主制度來遂行法律戰。面對惡意抹黑，台灣人必須站出來對抗，「不能因為害怕被通緝就噤聲，這不是法律人應有的樣子」。

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