揭中共「法律戰」手段 林志潔：「長臂管轄」範圍已擴至全球

陽明交通大學特聘教授林志潔。（記者方瑋立攝）

國立陽明交通大學教授特聘教授林志潔今（14）日演說指出，中共近年來對台動武已不僅限於實體軍演，更透過「法律戰（Lawfare）」、輿論戰與認知戰的三位一體，試圖消滅台灣的司法主權，將台灣議題「內國化」，其「長臂管轄」範圍更已擴張至全球。

台灣安保協會、臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會及臺灣青年法律人學會今天舉行首場「拱心石計畫系列座談」，以「行政權拒止中國侵略之法律策略」為主題，邀請國安、法律學者及執業律師與談，即將出任國安會諮委的林志潔受邀以「中國侵略台灣之法律戰」為題發表演講。

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林志潔以2014年震驚全台的英國商人林克穎引渡案為例指出，這是她投入台灣國家安全研究的轉捩點。當時英國法院曾肯定台灣的司法主權與中國是「兩立」的，認可台灣擁有獨立的司法體系。然而，她發現中共從那時起便無所不用其極，透過曲解國際條約、散布文宣與法律詮釋，企圖抹殺我國國際地位，想方設法要將台灣納入其領土一部分。

林志潔強調，中共法律戰的第一步是「否定台灣主權」，第二步則是「否定台灣管轄權」。例如近期中共反覆強調聯合國大會第2758號決議，其目的就是要在國際間形塑「台灣不是國家」的認知，並透過單方詮釋，將台灣周邊水域視為「內海」，藉此測試台灣與國際社會的底線。

針對近期中共對民進黨立委沈伯洋等人發布的「頑固台獨分子」清單，林志潔直言這就是「個人法律戰」的展現。她分析，中共利用《反分裂國家法》進行「長臂管轄」，其構成要件之模糊，簡直是「宇宙無敵管轄權」。

「他在台灣講什麼話，中共竟宣稱有司法管轄權，甚至意圖透過與他國的司法互助協議進行跨境執法。」林志潔提醒，這種「法律威懾」的目的在於切斷台灣本土聲音與國際社會的鏈接，讓台灣人出國、辦活動時產生畏懼，進而達到安靜、噤聲的「寒蟬效應」。

林志潔呼籲，面對中共積極攻勢的法律戰，台灣絕對不能被孤立。她強調，高度依賴中國經貿，等同於削弱與其他國家的連結，將使台灣陷入被「內國化」的危機。台灣必須提升法律警覺，強化國際法理論述，並識破威權國家「徒有審判形式」的偽裝。她強調，法律人應站出來反對極權，不能讓法治淪為壓迫人權的工具。

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