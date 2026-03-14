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    首頁 > 政治

    古巴證實與美談判 汪浩：中共「反美獨裁聯盟」全面崩盤

    2026/03/14 16:05 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普（左）中國國家主席習近平（右）（路透）

    美國總統川普（左）中國國家主席習近平（右）（路透）

    美國1月活捉委內瑞拉總統馬杜羅後，2月28日與以色列聯手打伊朗，斬首伊朗最高領袖哈米尼及多名伊斯蘭革命衛隊高層。中國接連失去2位重要盟友，古巴也即將被川普拿下，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天證實，古巴政府已經與美國舉行會談。對此，作家汪浩表示，從中東的伊朗到拉美的古巴，中共經營多年的「反美獨裁聯盟」已土崩瓦解，川普用實力證明了美國可以抹除任何不聽話的政權。

    汪浩在臉書PO文表示，川普又拔掉一個習友友，川習會前，獨裁聯盟的連鎖崩盤已從波斯灣延燒至加勒比海。隨著委內瑞拉馬杜羅被美軍生擒、伊朗神權體制在「史詩怒火」中滅頂，古巴共產黨總書記卡內爾最終在極限施壓下低頭，正式宣布與美國展開談判，這不僅是冷戰餘燼的終結，更是川普政府精準切斷中共「後院支點」的戰略絕殺。

    汪浩指出，古巴的「投降」並非偶然。在美軍物理消除馬杜羅、斷絕南美左翼供應鏈後，哈瓦那陷入了孤立無援的絕境。諷刺的是，古巴外長在關鍵時刻向王毅求救，得到的卻只是北京蒼白無力的口頭辭令。這再次證明了習近平這位「黑幫老大」在面對美軍硬實力時，除了犧牲「小弟」保全自已，根本毫無擔當。古巴選擇釋放51名政治犯並與美談判，是看清了北京「一帶一路」戰略無法提供任何安全保障，唯有認清現實、擁抱美國才是生存正途。

    汪浩直言，從中東的伊朗到拉美的古巴，中共經營多年的「反美獨裁聯盟」已土崩瓦解。川普用實力證明了美國可以抹除任何不聽話的政權。當中共的「左臂右膀」被一一斬斷，國際社會正目睹一個空洞大國的戰略孤立。現在，牆頭草的末日已近，剩下的唯有陷入戰火泥沼的俄羅斯，與那個還在作「東升西降」大夢的二百斤傻仔。

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