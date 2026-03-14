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    首頁 > 政治

    總統將出訪史瓦帝尼？ 林佳龍證實收到邀請函將「按程序評估」

    2026/03/14 12:53 記者李文馨／台北報導
    外交部長林佳龍。（記者廖振輝攝）

    外交部長林佳龍。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德傳出可望出訪非洲友邦史瓦帝尼。外交部長林佳龍今天表示，台灣有收到史國政府的邀請函，會按照程序進行評估，若有決定將由總統府對外說明。總統府發言人郭雅慧說，因為既定程序當中，外交部會做充分評估，有結果的話也會再向總統進行報告。

    林佳龍今天上午出席台灣智庫「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，並於會後受訪表示，今年是史瓦帝尼恩史瓦帝三世登基40年，是他的58歲生日，也是建國58年的盛會，史國邀請了各國的元首或代表，台灣也有收到史國政府的邀請函，會按照程序進行評估，如果有決定將會由總統府對外說明。

    媒體詢問，中國去年8月標下史國水庫工程合約，試圖挖走台灣的邦交，目前台史關係目前如何？林佳龍回應，台灣現在透過榮邦計畫，在史國有個非常大的戰備儲油槽興建，不但是在預算內，時間也都按照期程進行，受到史國舉國支持。至於水壩計劃，那是包括國際銀行等單位資助的國際計劃，並不會影響台史邦誼。

    林佳龍指出，台灣在史瓦帝尼透過榮邦計畫，也推動現在除了醫療教育，這些人力建構以外，特別是著重這個產業創新的園區，也期待在最近將成果展現給各界。

    郭雅慧表示，外交部確實已收到史國的邀請，非常謝謝邀請，至於在既定的程序當中，外交部會做充分評估，有結果的話，也會再向總統報告。媒體會前喊話詢問賴清德，他僅回應「謝謝」，隨即進入會場。

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