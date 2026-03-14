藍營猛打卓榮泰自費 綠營議員要盧秀燕及江啟臣展格局支持卓

行政院長卓榮泰十三日出示自費去日本的單據。（資料照）

行政院長卓榮泰因前往日本看經典賽否自費朝野吵翻天，卓揆昨日秀出總計近 214 萬元的赴日開銷單據自清，民進黨中市議員周永鴻批國民黨立委卻抹黑卓揆「公器私用」、「貪瀆」，是破壞台日美三方默契、變相成為中國的打手。他更表示，支持台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣公費出訪拼外交，呼籲兩人展現格局，共同表態支持卓揆。

對此，台中市政府表示，感謝議員周永鴻支持城市外交，市府會好好努力；江啟臣則表示，尊重社會各界的意見，也感謝政府、民間一起為中華民國拚外交。

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周永鴻指出，體育與外交本應不分黨派，卓榮泰成為1972年台日斷交以後首位赴日的現任行政院長，不僅是對日關係突破，在美日安保同盟之下，美國肯定有開綠燈，顯示台日美三方關係持續升溫、互動緊密的實質展現。

周永鴻直指，在中國的打壓下，台灣首長出訪極度困難，卓院長以「私人名義、自費」低調前往，正是台日為了突破困境所建立的珍貴默契。藍營立委卻硬拗軍民合用機場的常識，大張旗鼓要將秘密外交「見光死」，等於直接幫中國限縮台灣的外交空間。

周永鴻強調，國民黨要檢視出國，就請用同一個標準，他支持首長與民代為國家的外交處境打拚；無論是盧秀燕正在訪美，還是江啟臣日前去澳洲訪問，即便外界對其出訪的實質目的不乏質疑，但只要有助於台灣走向國際，他依然支持兩人「公費」出訪。

卓院長為了國家利益「自費」赴日卻被狂咬，周永鴻批國民黨對自家人的公費出訪靜悄悄，對自費拚外交的人卻血口噴人，這根本是毫無底線的雙重標準。

周永鴻呼籲，盧秀燕與江啟臣請拿出國家級政治人物的格局，不要縱容黨籍立委破壞台日互信，應主動表態支持卓榮泰院長的日本行，讓外交與體育回歸專業。

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