鄭麗文、黃國昌簽名 許諾社福、居住正義、環境永續、AI產業治理4大領域願景

國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌在會後握手致意。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日出席「逐夢台灣，許你未來」共同願景記者會，提出 「社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理」等4大領域的共同願景，兩人並一起在「逐夢台灣，許你未來」的背板上簽名，象徵對人民許下共同承諾。

在說明共同願景的階段，鄭麗文負責說明「捍衛環境永續」、「打造AI城市」政策願景。鄭麗文指出，對一個不自產能源的台灣來說，能源是國家安全最重要的一環，但民進黨扭曲錯誤的綠能政策，甚至引發黑金復辟與生態破壞，而且民進黨保證的再生能源發電目標從未達成，如果要達成民進黨所標舉的光電發電目標，「需要3個台北市面積來設置光電板」，這在土地資源有限的台灣顯然不切實際。

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此外，政府為了方便光電業者種電，把原本具生產力的農地「黑化」，劃為低地力土地，「把良田打入低地力黑五類」，面對民進黨錯誤政策，國民黨籍的雲林縣長張麗善、桃園市長張善政以及新北市政府等，都曾阻擋光電設施進入敏感地區與水源地。

鄭麗文批評民進黨政府「荒謬、愚蠢地把能源轉型與環境保護對立起來」，反而以破壞環境來推動綠能政策，而且讓中南部長期暴露在高濃度空污之下，「人民淪為用肺發電」，原本應淘汰的高污染燃煤機組卻「借屍還魂」，導致台灣PM2.5濃度遠高於其他國家，嚴重影響國人健康，民進黨長期把反核視為意識形態，如今卻又討論重啟核電，「難道不需要向全台灣人民道歉嗎？」她還說，藍白兩黨今年選舉要把環境永續列為重要政策願景，重塑穩定電力，找回國家競爭力。

在「打造AI城市」方面，鄭麗文指出，未來地方政府應該成為中小企業AI轉型重要的「數位靠山」，主動走入產業協助轉型，並結合在地大學與技職體系推動產學合作，未來地方政府可以透過投資平台與種子資金模式，吸引國際資金、設備與人才，協助中小企業進行數位轉型，並讓學生提前進入產業實習，培養AI時代所需人才。

她還說，AI應該讓市政服務更加貼心、暖心，例如推動智慧交通、智慧防災、智慧觀光與智慧社福，同時要讓AI深入整體社會與產業，「不只是科技公司成功，而是讓整體台灣生活都能成為AI時代的領頭羊」。

黃國昌則就社會福利、居住正義提出說明。他指出，少子化的人口結構已經是台灣的國安危機，雖然民進黨政府告訴國人有一個少子女計劃，但在花了4400多億後，前一陣子行政院卻跟國人爭論是否有設立少子化辦公室或是設立後從未運作過，未來除了透過中央政府層級的政策工具與修法，地方治理也有一些共同工作要做，除了「安心照護升級」，以「樂齡守護放心」支持青壯世代。

黃國昌表示，為了讓長者可以走出去，享受人生、擁抱樂齡生活，未來各地方政府的「敬老卡」除了加碼，更重要的是普及適用範圍，不只在運輸、醫療，還要包括運動，同時透過「幸福小黃」讓長者都可以走出去，同時，未來還要結合AI科技，讓家中需要照顧的長者獲得幫助，並且擴大補貼長者施打中央政府不補助的疫苗，例如「皮蛇」的帶狀泡疹疫苗應該增加，為減輕「三明治家族」的年輕人育兒壓力，政府要創造友善育兒職場環境，擴大彈性托育服務，提供夜間、假日托育給需要的家庭，並擴大補貼疫苗施打。

在居住正義方面，黃國昌說，未來要推出「三宅一生」政策，讓學生、年輕人也可以租得到社宅，而且是「可負擔的住宅」，以及建設「高齡友善住宅」，以生活圈為概念，引進國外作法，讓長者從健康生活、需要協助、長照、醫療各方面，都能在一個社區裡面完整、沒有斷裂的得到支持。

他還說，未來還要提供「高品質住宅」，透過普及通用的設計與智慧科技融入，除了耐震、無障礙，還要導入綠色、智慧建築概念，讓社宅、可負擔住宅、高齡友善住宅，都能在通用設計下配有智慧電表、智慧水表、智慧瓦斯表，打造讓長者需要協助時，照顧者就可以獲得訊息，讓所有台灣獨居、獨老的風險獲得到解決。

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