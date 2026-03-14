總統直選30年 林佳龍：奠定以台灣為主體國家體制

台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，邀請總統賴清德、台灣智庫榮譽董事長陳博志、台灣智庫共同創辦人林佳龍等人發表致詞。（記者廖振輝攝）

外交部長林佳龍今天出席「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會時表示，台灣於1996年完成首次總統直選，奠定以「台灣」為主體的中華民國台灣國家體制和權力基礎；而從拜登政府到川普政府，美方已多次公開反駁中國對聯大2758號決議的錯誤解釋，強調該決議不支持、也未反映對中國「一中原則」的共識等立場。

台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，林佳龍於開幕式致詞指出，在30年前，在中國文攻武嚇下，台灣人第一次用選票選出自己的總統，宣告「國民主權」的時代來臨；而21年前的3月14日，中國通過「反分裂國家法」，以法律形式將對台動武的選項制度化，這是很強烈的對比：一邊，是人民用選票決定未來；一邊，是政權用法律威脅人民。這就是兩種制度最清楚的對比。

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林佳龍表示，近年來，中國對台的文攻武嚇從未停歇，從軍機軍艦頻繁擾台、灰色地帶侵擾、認知作戰與法律戰多管齊下，對台實施「混合戰」。同時，中國長期在國際場合扭曲聯合國大會第2758號決議，試圖將該決議武器化成為武力犯台、打壓台灣國際參與的工具，進而宣稱「台灣是中國一部分」及「台海是中國內海」等說法。這些主張，不僅與歷史事實不符，更與當代國際法原則及民主價值背道而馳。

林佳龍提到，美國從拜登政府到川普政府，美方已多次公開反駁中國對聯大2758號決議的錯誤解釋，並持續向各國駐聯合國體系的代表團說明其4點立場：第一，聯大第2758號決議不支持、亦未反映對中國「一中原則」的共識，僅反映中方自身觀點；第二，該決議不影響各國就與台灣的關係所做主權決定；第三，該決議不構成聯合國本身對台灣最終政治地位的立場；第四，該決議也未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。

林佳龍指出，自「反分裂法」制定21年來，中國持續以「法」為名，強化對台灣的威嚇。2024年更公布所謂「懲獨22條」，企圖以長臂管轄、跨國鎮壓的方式恫嚇台灣人民。時至今日，仍有人用「反分裂法」和「九二共識」預設台灣和中國互動的前提，意圖將台灣鎖進中國設定的政治框架，卻忽視台灣已經繳完「分期付款式民主」的尾款的事實。今天的台灣不僅落實國民主權，也建立對人權和產權的制度性保障，早已不是任何人可以任意定義、設限的「中國台灣」，而是一個自信、堅定的「民主台灣」。

林佳龍表示，台灣自1980年代中期開始，展開由下而上的民主化進程，推動政治自由化、民主化的政治體制轉型，1991年及1992年完成國會全面改選、1996年更完成首次總統直選，至此中央民意機關及國家元首都由台灣人民選出，奠定以「台灣」為主體的中華民國台灣國家體制和權力基礎。

林佳龍強調，中華民國政府從此是有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，形成中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。他說，只要台灣人民持續以民主投票與公民行動，向國際社會展現維持台海和平穩定、守護自由民主生活方式的決心，台灣的民主就會在壓力中成長，在挑戰中更加成熟，穩健走向下一個30年。

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