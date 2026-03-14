民進黨6連霸新北市議員周雅玲不再連任 力挺蔡美華接棒

民進黨市議員周雅玲（左二）陪同蔡美華到金山中斷市場拜票。（蔡美華提供）

民進黨新北市議員初選進入白熱化，第11選區（汐止、金山、萬里）連任6屆現任議員周雅玲，確定不再連任，近日她接連陪同議員擬參選人蔡美華到各市場拜票，稱交棒給蔡美華是「愛的延續」，強調蔡美華是她唯一支持的人選。

周雅玲強調，交棒給蔡美華不只是職務更迭，而是服務熱忱的傳承，「美華不僅誠懇，更有著豐富的政治經驗，是能夠直接上手的即戰力，把地方鄰里的託付交給她，我最放心。」

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今天周雅玲陪同蔡美華前往金山中繼市場拜訪，為辛苦營業的攤商加油打氣，也向一早採買的鄉親問候，了解市場營運情形。

由於舊市場正在重建，不少攤商表示，中繼市場雖解決營業空間問題，但過渡期間仍有許多需要調整之處，尤其是市場周邊交通與停車問題。

蔡美華指出，目前機車停車空間規劃不足，但許多民眾習慣騎機車前來採買。周雅玲表示，將要求相關單位檢討停車規劃，並盤點公車路線與交通動線，希望讓民眾前來市場更加便利，她強調，中繼市場雖為過渡性設施，但仍希望環境能維持明亮舒適，帶動人潮，讓攤商生意更穩定。

此外，金山中繼市場目前推出消費加碼活動，即日起至4月1日前，每週三、週六發放加碼券，鼓勵民眾到市場消費，支持在地攤商，也期待未來全新的金山市場早日完成。

民進黨市議員周雅玲（中）陪同蔡美華到金山中斷市場拜票。（蔡美華提供）

民進黨市議員周雅玲（右二）陪同蔡美華到金山中斷市場拜票。（蔡美華提供）

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