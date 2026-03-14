李四川陣營AI生成板橋車站挨批 蘇巧慧：用AI要重視細節

國民黨新北市長參選人李四川陣營AI生成板橋車站挨批，民進黨新北市長參選人蘇巧慧指用AI要重視細節。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川陣營13日首次推出「彩色瓢蟲公車」交通政策，結果被眼尖的網友發現AI生成的板橋車站背景與真實情境不符，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪回應，AI製圖應該是國民黨幕僚團隊不小心的失誤，她認為AI其實是工具，要怎麼樣下指令、重視細節、讓成品能夠符合所想，這就是「眉角」。

蘇巧慧14日參加在樹林濟安宮的台灣全民安全指引宣講會，她表示自己如果成為新北市首長，她想要做的就是能夠讓AI技術進入到城市治理，讓百工百業藉著AI升級，不只是中小企業，甚至能夠推動產業的進步，才是大家想要看到更新、更好的新北市。

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媒體問蘇巧慧，李四川團隊所提的「瓢蟲公車」，外界有評論說好像沒有那麼好看，蘇巧慧回應，每一種造型、每一種顏色都有喜歡的人，她覺得其實能夠有更多不同的、多元的色彩其實是最好的，而且只要能夠是願意讓新北市更好，提出各種不同的想法。

蘇巧慧也被問到，怎麼看民調贏李四川？因為現在台北市長蔣萬安跟新北市長侯友宜都說對李四川很有信心，外界有分析說因為國民黨主席鄭麗文的關係拖累李四川，對此蘇巧慧表示，進步的新北本來就是彩色的，當一個城市的首長，就是要不分黨派照顧所有的市民，新北市民看的也是一個候選人的特質，誰最有新的觀念、新的願景，能夠給新北市帶來新的局面。

她表示，這500天以來，不但勤走地方、握遍每一雙手，同時也提出了政見和願景，經過500天，民調從過去差20多百分點，到現在已經是勢均力敵，代表她走在正確的道路、正確的方向上。

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