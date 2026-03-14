賴清德談總統直選三大意義 批國民黨對台灣人「比日本殖民還差」

總統賴清德今天出席「台灣總統直選30週年 民主韌性研討會」致詞談及總統直選的三大意義。（記者廖振輝攝）

總統賴清德今天出席「台灣總統直選30週年 民主韌性研討會」致詞談及總統直選的三大意義，更提到台灣歷史上的統治者心都沒有在台，包含荷蘭、西班牙、日本，「尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本對台灣還要差」，這也是為什麼前總統李登輝跟日本東京都知事石原慎太郎特別提到「台灣人的悲哀」。

賴清德於開幕式致詞表示，總統直選有三大意義，第一是「主權在民」，人民可以決定由誰領導這個國家；第二是確立「民主台灣的重大里程碑」，台灣人民藉由總統直選確立政府合法性、民主正當性，帶領台灣走出專制獨裁的黑暗年代。

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賴清德指出，第三，「台灣是主權獨立的國家」，不管名字叫中華民國、中華民國台灣或是台灣，如果跟增修條文一起看，台灣、中華民國已是一個具備新生命的國家。他說，總統直選從來不是天上掉下來的，更不是執政者給予人民的恩惠，是台灣人民長年經歷無數次事件、犧牲奉獻、不怕死、不怕被抓、不怕被關爭取而來的，他也要向這些事件、推動總統直選的人致敬。

賴清德提到，台灣過去的歷史上有長達幾百年的時間，非常遺憾，統治者心都沒有在台灣。荷蘭將台灣南部作為東印度公司生產的據點，當時西班牙統治的北部也是如此；鄭成功來到台灣，台灣是反清復明的根據地；日本殖民台灣，是為了推動東亞共榮圈。

賴清德批評，國民政府來到台灣也是一樣，只不過是反攻大陸的跳板，「尤其是國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治台灣的日本還要差。」這是為什麼前總統李登輝跟日本東京都知事石原慎太郎特別提到「台灣人的悲哀」，原因就在這裡。

賴清德回顧台灣歷史後表示，走過民主運動後，收到豐碩的成果，因為民主代表著人民是國家的主人，強調多元、自由開放，不僅讓台灣人權受到保障，阻止國家機器再度像戒嚴時期傷害人民，經濟也自由開放發展，而法治社會更保障了智慧財產權。馬政府時期的經濟成長率每年是2.8%，蔡總統時代每年是3.2%，股市從8千點站上2.3萬多點，今年主計總處預估台灣經濟成長率高達3.71%，國際金融研究機構更預估超過8%，人民人權受到保障，過著自由的生活。

「我們千萬不能夠走回頭路。」賴清德說，不管來自中國的壓力有多大，當初李登輝總統決定要總統直選，還是要委任選舉時，非主流派也認為總統直選勢必引起兩岸緊張，中國會武力威脅台灣，甚至侵犯台灣等，但台灣人民相當堅定，1996年3月23號投票當天，共有1100萬人出來投票，投票率高達76%。

賴清德說，他身為現任總統要強調的是，大家應該向民主運動前輩一樣，勇敢追求未來。即便受到再大的威脅，都永遠不走回頭路。政治上要堅持民主，不走回頭路去專制獨裁；經濟上要走自由開放，像馬政府時期，經濟成長率未達6%、國民所得未達3萬美元，失業率也沒降至3%，這些在民進黨執政十年期間都一一達成。

賴清德表示，中國對台灣的威脅包羅萬象，為了捍衛國家主權，捍衛得來不易的民主制度，捍衛人民打拼的經濟成果，所以要強化國防力量、強化國防預算，除了打造台灣之盾，也要運用人工智慧建立即時的國防體系，順勢再推動國防自主產業，「國防預算是國家防衛預算，但也是經濟產業發展的預算。」

賴清德最後說，最重要的還是人民。台灣民主有辦法走到今天、成為亞洲民主的典範及國際稱羨的目標，是因為人民的力量。在這個關鍵時刻，他也希望台灣人民能夠再一次展現偉大的力量，確保國家安全，確保台灣的民主延續與經濟發展，更確保台灣繼續走在正確的道路上，勇往直前，勇敢追求未來。

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