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    首頁 > 政治

    卓榮泰赴日遭藍白猛攻 郭雅慧：自費應援何錯之有？

    2026/03/14 11:30 記者李文馨／台北報導
    總統府發言人郭雅慧今天上午陪同總統賴清德出席台灣智庫「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會。（記者廖振輝攝）

    總統府發言人郭雅慧今天上午陪同總統賴清德出席台灣智庫「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰昨天出具自費赴日應援台灣隊的費用單據，仍遭在野黨猛攻。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，卓榮泰自費到日本為國家隊加油，「這何錯之有？」同時呼籲在野黨儘速審查總預算、國防特別條例。

    行政院長卓榮泰7日赴日本東京巨蛋為世界棒球經典賽台灣隊應援加油，全程自費，卻遭在野黨質疑是花公帑包機，卓榮泰昨特地秀出4份單據自清，包括球場門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單，其中包機208萬元，整趟旅程花214萬元。

    郭雅慧今天上午陪同總統賴清德出席台灣智庫「台灣總統直選三十週年與民主韌性」研討會，並於會後接受媒體訪問表示，卓榮泰昨天公開出示單據，他是利用休假的時候，以包機的形式自費到日本為國家隊加油，「這何錯之有？」

    郭雅慧說，反倒是要呼籲在野黨，這個時候應該要趕快審總預算，可以審國防特別條例了吧。

    媒體詢問，卓榮泰將到日本的「外交突破」定調是私人行程，是台日之間的一個默契嗎？外交部長林佳龍表示，卓榮泰已有公開說明這是私人行程，外交部就不另做評論。

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