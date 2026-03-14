藍白營猛打卓榮泰自費赴日 吳靜怡：誰在掐斷台灣的外交訊號？

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院長卓榮泰日前赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機特權，在卓榮泰公布包機費用收據後，國民黨立委徐巧芯又稱「價錢打到骨折」。對此，媒體人吳靜怡表示，誰在掐斷台灣的外交訊號？北京在外施壓，在野黨卻在內用口水戰與網軍淹沒卓榮泰的棒球外交。

吳靜怡在臉書PO文表示，北京在外施壓，我們台灣自己人卻在內部動手，這場關於「包機費用」的口水戰，在短短幾天內創造了卓榮泰從政幾十年來前所未見的聲量，整整是其從政歷史平均值的46倍，這不是巧合，而是一場精心設計的「訊息淹沒戰術」。

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吳靜怡指出，中國外交部立刻跳腳，甚至用「心懷鬼胎」這種重話公開譴責，接著國民黨立委王鴻薇、徐巧芯追打的重點，不是這趟行程如何在中國壓力下創造出新的互動空間，而是包機多少錢、是不是用了松指部、什麼時候拿出單據，即便卓榮泰公開所有單據，原本想用「透明」止血，結果依然被「包機、收據、財產、China Airlines、中華航空、飛機、匯款、A321neo」覆蓋，真正與外交直接有關的訊號幾乎被壓扁，藍白側翼和網軍立刻在PTT、Facebook、YouTube、X全面洗版，綠營想反擊，卻只換來更多流量，讓負面討論再翻倍。短短三天，原本應當是國家層級的外交成就，被硬生生扭曲成國內醜聞。

吳靜怡續指，卓榮泰有沒有拿出單據一點都不重要，最關鍵的問題是：誰最害怕中華民國台灣的外交訊號被傳出去？北京還是中國國民黨，急著從「台灣對外突破」導向「卓榮泰是不是包機特權」。這也暴露出台灣輿論戰最危險的地方，網軍把訊號徹底截斷，蓄意破壞國家形象，國內政治口水戰的受害者不是卓榮泰一個人，而是全體台灣人走向世界的路。

吳靜怡分析，行政院院長卓榮泰面對這場46倍強度的輿論海嘯，這代表台灣社會需要的是更強大的「數位免疫力」，當然，執政團隊自己也該記取教訓，這次危機管理問題讓對手先定義了戰場。當網軍在笑卓榮泰的收據時，北京還在牆外焦慮地看著台灣與日本的握手，他們最害怕的，正是即將與川普會面的高市早苗，會不會讓台日安全合作成為第一島鏈「手牽手」的堅實夥伴，台灣，已經不是一顆棋子而已了。

吳靜怡直言，現在該問的不是「卓榮泰包機花了多少」，而是誰還想讓台灣永遠被困在內鬥的泥沼裡，連好消息都傳不出去？不是只有北京，而是那些寧願讓外交斷訊、也要先打倒執政黨的在野黨，總之，台灣人，值得更好的政治，而網軍側翼卻成為共匪，一種在野黨代理政治。

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