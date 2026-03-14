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    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「鄭習會」對選舉大利多 朱立倫：我一定是祝福

    2026/03/14 10:38 記者劉宛琳／台北報導
    前國民黨主席朱立倫。（記者方賓照攝）

    前國民黨主席朱立倫。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文稱「鄭習會」在選舉上半年來舉行會是大利多，特別是中南部很接受。對此，前國民黨主席朱立倫今天受訪表示，「我一定是祝福」，祝福鄭麗文所有的工作都能夠很順利。

    朱立倫表示，他已經離開黨主席的位子，絕對是祝福現任的主席，因為主席都很辛苦，祝福她所有的工作都能夠很順利。未來不管是任何出訪或各方面，他都能夠希望順利成功，那會對國民黨更好，對台灣更好。

    此外，媒體詢問，這次辦青年營邀請不少大咖，那外界解讀說是要替鄭麗文帶領黨中央來補強不同的面向，在未來會形成這個分進合擊來拉抬選情。朱立倫回應，他本來的工作就是在學校教書，那除了在學校教書以外，也希望多能夠參與一些青年營隊，來培育一些優秀的年輕人。

    朱立倫表示，很多年輕人對城市治理是很有興趣，尤其是生活在自己的城市，都有一些想法。今天能夠來參加這樣子的一個營隊，跟青年人分享我們過去在桃園、在新北的一些經驗，也可以聽聽其他市長對未來的一些想法，是一個很有趣的事情。希望讓更多的台灣年輕人能夠關心自己的家鄉，關心自己的城市。

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