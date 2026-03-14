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    首頁 > 政治

    盧秀燕赴美出訪有網友問「公費還是自費」? 市府:城市外交自是公務

    2026/03/14 10:25 記者蘇金鳳／台中報導
    盧秀燕與曼徹斯特市長Ruais交換城市治理心得。（市府提供）

    盧秀燕與曼徹斯特市長Ruais交換城市治理心得。（市府提供）

    台中市長盧秀燕11日為城市外交出訪美國，在臉書上留言出訪的情形，就有網友也在盧秀燕的臉書上PO文，「是公費還是自費？」，但也有人說「市長加油」。

    對此，台中市政府表示，市長率團進行城市外交出訪，並傳達台中產業心聲，屬於公務行程，六都均有規範，行之有年，與其他直轄市無異。

    市長盧秀燕11日晚上從台灣出發至美國，在美東時間12日抵達美國波士頓 ，盧秀燕在臉書說明行程，表示已經抵達美國，正式展開訪問行程，美國是台中姊妹市與友好城市最多的國家，這裡有許多老朋友。台中市與曼徹斯特市締結姊妹市已經長達37年，首站拜訪曼徹斯特，與Jay P. Ruais市長深入交換城市治理的經驗。

    盧秀燕表示，歷經20小時的飛行，訪問團的大家仍然能量滿滿，儘管航程遙遠，為城市、為國家做事是榮耀的，把台中的力量帶到國際，她會全力以赴。

    不過，由於近來政壇上因行政院長卓榮泰至日本看球賽是公費還是自費，爭吵不休，因此就有網友也在盧秀燕的臉書上PO文，「是公費還是自費？」「請拿出單據」，但也有人PO文「市長加油」「台中加油，台灣加油」。

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