「原本像個人了......」林俊憲諷韓國瑜護航李貞秀 謝震武笑翻

立委林俊憲。（資料照）

民眾黨中配李貞秀立委資格爭議延燒，立法院長韓國瑜日前在黨團協商表示，在最終認定前應尊重李貞秀的立委身分及職權。對此，立委林俊憲於政論節目中火力全開痛批，韓國瑜原本已逐漸變得「越來越像個人」，如今卻讓人覺得「不像個院長」，諷刺意味十足。

臉書粉專「Mr.柯學先生」轉發林俊憲於政論節目《新聞面對面》畫面，他指出，「這個其實對韓國瑜是一個非常、非常好的機會。他真的下去以後『立威』啦！國民黨或民眾黨都認為這個院長，這不是開玩笑的，他那一次的政黨協商是最好的機會，他可以給藍、白一個台階下。」

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林俊憲接著說，「你如果讓李貞秀繼續質詢一天，那這個問題繼續存在。韓國瑜就......無彩（可惜）啦，原本已經蛻變成越來越像一個『人』了，這個非常可惜，像個院長啦，現在非常可惜」，此話一出，現場主持人謝震武與來賓忍不住爆笑。

臉書粉專「MR.柯學先生」表示，「林俊憲酸爆韓國瑜！原本以為你開始像個人！結果並沒有！鍾小平笑到快瘋掉」。影像曝光後，不少網友相繼留言表達不同看法，有人說「韓總機原本的專長就是喝酒打麻將跟撩妹，你還能期待牠能幹嘛」、「配合中共的亂臣賊子」、「韓神棍，媽祖都搬出來了。媽祖不會保祐匪諜」、「他從來沒有像一個院長樣子」。

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