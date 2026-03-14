軍購預算不排審 林俊憲：藍白在等鄭麗文先去北京「面聖」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

民進黨發言人李坤城今（13日）痛批，國民黨主席鄭麗文為了實現「鄭習會」幻想，在外交國防委員會召委馬文君的配合下，下週竟然完全不排審國防特別條例相關法案；對此，民進黨立委林俊憲表示，綜合起來看，國民黨就是在程序上慢慢放行，回應社會壓力，但絕不能太快完成審查，爭取時間，爭取什麼時間呢？當然是爭取讓鄭主席先去北京「面聖」啊！

林俊憲在臉書PO文表示，軍購預算接下來的劇本，他已經幫藍白擬好了，綜合兩件事來看，就知道他們在打什麼算盤。第一，馬文君當下週召委，明明韓國瑜號稱是最優先法案，卻堅持不排審軍購預算，第二，民眾黨發揮最會畫三角形的本領，不去催促國民黨趕快排審，反而通過一個要國防部先簽發價書的奇怪決議。

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林俊憲指出，綜合起來看，就是在程序上慢慢放行，回應社會壓力，但絕不能太快完成審查，爭取時間，爭取什麼時間呢？當然是爭取讓鄭主席先去北京「面聖」啊，所以接下來大概會這樣發展：馬文君不審，但輪到民進黨召委時，我們絕對不可能放任軍購拖下去，排入議程，那就是下下週。

林俊憲續指，而下下週國防委員會審查時，朝野一定是激烈交鋒，很難達成共識，這時藍白就會提案，交付黨團協商，一進入黨團協商，又爭取到1個月時間的冷凍期，等到下次再進入院會，已經是4月底了，鄭麗文自己也承認，鄭習會可能落在4到6月間，若美方「關切」越來越「熱烈」，國民黨也不可能一直拖，所以鄭習會最可能在4月底，卡在協商冷凍期結束前後。

林俊憲直言，大家可以先記著，對照看是不是真的照劇本走，看懂他們的算盤，我現在就很有耐心了，畢竟鄭習會可是各方都樂觀其成，原因不太一樣罷了。

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