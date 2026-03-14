父反對選彰化縣長 網翻出謝衣鳯「睡覺照」酸：往百貨發展

立委謝衣鳯（後）趴桌上睡死、鄭天財疲憊伸懶腰。（資料照）

針對年底大選，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，目前全台提名人選已大致底定，僅剩下彰化縣與嘉義縣，彰化縣則要尊重「謝家」內部的協調整合。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽！」大酸，「以前睡立院，以後睡縣府？」

鄭麗文還說，「謝家」希望兒子謝典霖繼續連任彰化縣議長，也公開表達無法支持女兒、立委謝衣鳯參選縣長，目前仍未做最後定案，黨中央會密切與「謝家」保持聯繫，但無法斷定「謝家」的家務事。

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「峰狂打臉94爽！」粉專發文並附上圖卡，圖卡內容提及「『睡』衣鳯」、「謝父反對選縣長，謝衣鳳：沒有家長願意子女承擔如此重大責任，網：衣鳳，爸爸是對的，專心往百貨業發展才是正辦」。

臉書粉專「百柯全書」也發文揶揄地說，「謝衣鳯往百貨業發展應該會成爲，中部百貨業龍頭」。

據了解，立法院院會2025年1月21日凌晨挑燈夜戰表決「114年度中央政府總預算案」，國民黨團提案延長開會至總預算審查完竣，本報攝影記者捕抓到謝衣鳯（後）趴桌上睡死照片。

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「峰狂打臉94爽！」粉專今發布圖卡。（圖擷自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）

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