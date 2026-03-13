點出「厭童」加劇少子化 陳菁徽要求卓榮泰落實3承諾

國民黨立委陳菁徽。（資料照）

國民黨立委陳菁徽發文說，超過6成民眾有「厭童」傾向，「這種氛圍下根本沒有人敢生小孩」，她要求行政院長卓榮泰具體實踐3承諾，推動公共空間與文化升級，增設親子安撫與喘息空間；推行官方友善認證與地圖，由衛福部帶頭推動「友善兒童徽章」與實質補助；跨部會統籌納入KPI，在中央「少子化對策計畫」中加入「增設友善嬰孩環境」的關鍵績效指標。

陳菁徽在臉書發文說，根據調查，超過3成民眾有輕重不一的「厭童」傾向。許多家長帶孩子出門，面臨極大的心理壓力，孩子偶爾的情緒失控，換來的往往是不友善的白眼、被「噴」，甚至是直接被驅趕。

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她說，現在坊間甚至出現了無孩童地圖。大眾怕吵、父母恐懼帶小孩出門，這是一個社會對立的雙輸局面，更直接加劇了少子化危機，在這樣的氛圍下，根本沒有人敢生小孩。

陳菁徽說，但真正的問題，真的出在小孩身上嗎？其實不然，真正的問題在於我們的城市「空間設計缺乏選擇」。國外用「分流設計」來減輕所有人的負擔，例如美國匹茲堡機場設有專屬的安撫空間、新加坡國家美術館打造平靜室、芬蘭火車規劃家庭車廂、澳洲伯斯機場也有讓孩子穩定情緒的感官室。

她指出，國外透過這些「親子安撫角落」或「暫離喘息區」，讓家長在孩子哭鬧時能快速止損，不會焦慮緊張，也不會讓追求寧靜的人困擾。反觀台灣的公共空間極度缺乏這類設計，也沒有由政府統籌、標示清楚的「友善親子地圖」。

陳菁徽說，當政府沒有作為，台灣的年輕爸媽只能自救，靠著在社群裡無私分享，辛苦拼湊出民間自製的友善景點地圖。這本來應該是政府要帶頭做的事 因此她在立法院總質詢特別點出，應該積極效仿日韓的成功經驗，用公共誘因與政府的制度來解決問題。

她說，韓國的「Kids OK Zone」，由政府主動推行兒童友善認證，給予願意加入的店家高達30萬韓元的「物品支援費」（可購買兒童餐具或支付營業保險，降低店家接待兒童的理賠風險）。最後核發官方識別貼紙，並與民間市佔率最高的地圖 APP 無縫串聯，直接幫友善店家精準導入家庭客源。

陳菁徽說，日本的「嬰兒休息站」與育兒護照，只要店家願意提供熱水泡奶等友善服務，政府就會發放數十萬日圓的專項補助，協助改建無障礙廁所或建置哺乳室。同時將店家登錄至全國共通的官方搜尋網站，讓企業等同獲得政府免費背書的全國性行銷曝光。

陳菁徽說，參考國際成功案例，她具體要求行政院長卓榮泰院長落實3點承諾：一，公共空間與文化升級，行政院應盡速盤點全國公共交通節點與大型場館，增設親子安撫與喘息空間；二，推行官方友善認證與地圖，衛福部應借鏡日韓，帶頭推動「友善兒童徽章」與實質補助；三，跨部會統籌納入KPI，院長應指定政務委員專責統籌，並在中央「少子化對策計畫」中，明確加入「增設友善嬰孩環境」的關鍵績效指標。

陳菁徽說，唯有靠政府的高度去推廣、認證與行銷，我們才能真正改變社會氛圍，讓「友善生育」真正升級為「全面友善孩子」。

國民黨立委陳菁徽說，超過6成民眾有「厭童」傾向，「這種氛圍下根本沒有人敢生小孩」。（擷取自陳菁徽臉書）

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