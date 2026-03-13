中選會應成民主選舉守護神 游盈隆：任內絕不偏袒任何政黨

中選會人事同意權案記名投票結果，中選會主委被提名人台灣民意基金會董事長游盈隆，以及國民黨團、民眾黨團推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人皆跨過同意權門檻。 （記者田裕華攝）

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆等4人過關。游盈隆表示，台灣今天能昂然立足在世界，一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片，他對中選會的定位是「台灣民主選舉的守護神」；他強調，在未來任期內他心如秤，絕不偏袒任何政黨，其核心價值就是「自由選舉」。

根據立法院開票結果，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人則遭藍白封殺。

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游盈隆表示，今天立法院對中選會人事案行使同意權，同意他出任下一屆中選會主任委員。他在此以最誠摯的心，感謝國會跨黨派112位立委一致的支持，得票率99.1%；這是個人至高無上的榮幸，他因此更感到責任的重大。

台灣靠自由選舉與晶片立足世界

游盈隆說，台灣今天能昂然立足在世界上，主要靠兩個東西，一個是民主，另一個是科技；更具體一點講，一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片，前者靠中選會，後者靠台積電，這就是他對中選會的定位，它應該是、也必須是「台灣民主選舉的守護神」。

游盈隆表示，在他未來3年7個多月的任期內，他將全力以赴，打造最公平、最優質的選舉競爭環境，讓所有政黨與候選人都能安心地、自由地爭取選民的支持。他心如秤，絕不偏袒任何政黨。他的核心價值就是「自由選舉」，他堅信，沒有自由選舉，就沒有民主（No free election, No democracy）。

3位被提名人遭否決 美中不足

游盈隆提到，今天有3位被提名人沒獲得過半數支持，通過的只有4位，這是美中不足的事。他今天本期盼7位被提名人都能順利通過，讓今天立法院的一小步，成為台灣民主的一大步，但結果並非全然如此，難免有種失落感。中選會是合議制，依法應由9到11位委員組成，原有4位加上現在新產生的4位，也只是8位，並不完整，也必然減損其功能與戰力。

立法院會今天進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆等4人過關。（資料照）

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