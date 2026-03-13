協商軍售案直接開睡！黃仁道歉稱選區太大太累 他怒轟：聽不下去

黨團協商時，國民黨立委黃仁直接開睡。（資料照）

立法院外交及國防委員會昨天（12日）召開黨團協商會議，討論M109A7自走砲、標槍飛彈、拖式飛彈等3項軍售案，不過，國民黨立委黃仁在協商會議過程中直接開睡，連同事牛煦庭和林沛祥講話時都沒醒來，他今天道歉說，因為自己「選區太大」太勞累。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，「這理由我真的聽不下去」

張育萌在臉書發文說，黃仁終於承認自己「閉目了一下子」，但說因為自己「選區太大」太勞累，「這理由我真的聽不下去」。

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張育萌指出，原住民立委服務選區太大，其實是討論很久的議題。因為原住民立委的選區是「全國」，幾乎像選總統一樣。黃仁是平地原住民選區，雖然他原本是台中市議員，但事實上，平地原住民選民最多是在花蓮和台東，這兩縣市都是約4.5萬人。所以他要常跑花東，但又不能只顧花東，因為桃園也有快3萬選民，新北有2.8萬人。

張育萌說，完全同意選區太大，所以如果黃仁這麼想，拜託他提案修憲。這個問題從 2005年立委席次減半後就討論到現在，也快20年了。

張育萌怒批，同樣是平地原住民選區的陳瑩，有特地跑來立法院睡覺嗎？就連鄭天財也沒有在立法院開睡，認為選區太大不是可以「閉目一下」的理由。「你當了民意代表，領納稅錢就好好做事。如果認為制度不合理，最大在野黨就趕快提案修憲。如果選區太大、服務太累，那就換人做做看」。

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