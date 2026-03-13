為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨南市議員32人提名底定 6選區里長超額登記

    2026/03/13 20:54 記者王姝琇／台南報導
    民進黨台南32名議員提名底定。（民進黨台南市黨部提供）

    2026地方公職選舉，民進黨台南黨部完成里長登記，下週將提前舉行執委會審查提名資格，中央黨部亦完成議員電話民調。市黨部主委郭國文今天說，相較其他政黨作業進度，民進黨步調快馬加鞭，提前底定人選備戰。

    民進黨台南市議員提名完成電話民調，共計32人出線，里長則有63位完成登記，其中6個里選區同時有2人以上登記，包括中西區赤崁里、小西門里；安平區王城里、南區府南里；安南區海佃里、塩田里。

    郭國文表示，首先感謝所有參與議員初選的同志，在這次電話民調中，通過市民朋友的肯定，獲得一定的支持度，也要恭喜通過初選的同志，將代表本黨披掛上陣，另外，本次里長提名登記不乏現任、資深里長，又有青年、新人輩出，執委會下週將進行資格審查。

    針對部分里長選區有登記超額現象，郭國文說明，就黨的立場而言，毋寧解讀成執政獲得肯定，不過各項提名形式尚待開會決定，良性競爭凸顯民主DNA，「好，可以再更好。」

    民進黨台南市有63名里長登記完成。（民進黨台南市黨部提供）

