新竹綠營進入「後柯建銘」！北區新人拚出線 東區老將回鍋拚初選

新竹市綠營恐進入後柯建銘時代，如今黨內議員提名登記中，除北區新人拚出線外，東區也有老將回鍋拚初選。（資料照）

民進黨新竹市政治版圖進入後柯建銘時代！年底市議員黨內提名登記今天截止，其中北區除現任議員楊玲宜登記拚連任，有3名新人包括戴振博、曾國維和林士凱登記搶出線。另東區除現任議員鄭美娟及劉彥伶、劉崇顯登記外，現任議員曾資程也交棒給兒子曾翰揚參與登記，而柯建銘大弟子、5屆資深前市議員鄭宏輝趕在今天最後一天登記，讓東區與北區議員提名都得面臨全民調初選，也使得向來竹市議員提名人選都有柯建銘幕後操盤的情況不復見。

綠營北區議員提名登記共4人登記，除現任議員楊玲宜是前市長林智堅子弟兵，同樣是林智堅子弟兵的市議員劉康彥確定不連任、交棒給辦公室主任林士凱爭取提名外，立法院永遠的總召柯建銘助理戴振博也登記爭取提名，戴振博參與登記也象徵柯建銘勢力的延伸。另民進黨執評委曾國維此次也登記參選且來勢洶洶，還找來多名資深黨員及民代站台，在事前無人協調情況下，綠營北區議員提名確定需進入全民調初選來決定。

請繼續往下閱讀...

原本綠營東區議員擬提名4席，其中現任議員鄭美娟及劉彥伶、劉崇顯都表態爭取連任並參與登記，另現任議員曾資程決定不連任、交棒給兒子曾翰揚參選。但在無預警情況下，柯建銘的大弟子、5屆資深市議員鄭宏輝宣布回鍋登記參與黨內東區議員提名，也讓東區議員提名面臨需初選的結果。

據悉，鄭宏輝決定爭取參與黨內東區議員提名事前並未知會柯建銘，如今將與8年前交棒給同是柯建銘子弟兵的鄭美娟同場較勁，也被外界解讀將攪亂綠營黨內的布局，在初選全民調無現任優先提名前提下，綠營內部恐掀起各方角力的拉扯，也象徵後柯建銘時代的來臨。

