批綠沉迷「鄭習會」劇本 國民黨：別再用幻想抹黑軍購監督

國民黨今晚發出新聞稿指出，民進黨聲稱國民黨「卡軍購條例、為『鄭習會』犧牲國安」的說法，是再次用毫無根據的政治抹黑轉移焦點，把立法院正常的法案審查程序扭曲為政治陰謀，這種操作只顯示民進黨已經從「抗中保台」變成「幻想保台」，不斷編造劇情轉移執政困境，呼籲民進黨勿再沉迷「鄭習會」劇本，用幻想抹黑軍購監督。

國民黨指出，立法院對涉及數千億元甚至上兆元的國防特別預算進行審查，本來就是民主制度下最基本的責任，民進黨卻動輒以「國安」之名要求在野黨照單全收，彷彿只要不依照民進黨的劇本鼓掌通過，就是「危害國安」，難道民進黨心中的民主，就是「我說的都對，你只能通過？」

國民黨表示，更令人啼笑皆非的是，民進黨近來幾乎「三句不離『鄭習會』」，把所有政治議題都硬扯到這個題目上，該黨不禁要問，民進黨是執政黨，還是編劇團隊？怎麼每天都在替一場還不存在的會面寫劇本、排劇情？民進黨口口聲聲說別人「幻想『鄭習會』」，但真正沉浸在劇情裡無法自拔的，恐怕正是民進黨自己。

國民黨強調，國防安全不應淪為政治攻防的工具，更不能成為掩護政府預算不受監督的藉口，國民黨支持強化國防，也支持合理軍購，但對於龐大預算的內容、期程與效益，本來就應該嚴格審查，為人民把關，台灣人民需要的是務實的國防政策與嚴格的民主監督，而不是民進黨一再上演的政治幻想劇。

