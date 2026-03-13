桃園市議會開議 議長邱奕勝籲加強管控三大捷運工程 讓人民有感

議長邱奕勝於桃園市議會開幕式，呼籲市府要控管三大捷運工程。（記者謝武雄攝）

桃園市議會第7次定期大會今舉行開幕儀式，議長邱奕勝致詞時表示，捷運綠線北段預計將於今年底通車，是市民高度期待的工程，但捷運工程施工期間造成的交通問題，另捷運棕線先期工程、捷運綠線延伸中壢段多次流標，三大捷運工程相關問題，請市府加強管控讓人民有感。

邱奕勝指出，桃園正處於捷運網絡串聯、航空城開發與城市結構重組的重要轉型階段，接下來的會期中期待議員同仁能以市民利益為優先，不分黨派，以公正客觀立場反映基層民意，理性審議各項政策與法案，讓市政決策更周延，議會也將持續善盡監督責任，為市民把關，與市府共同為桃園長遠發展奠定穩固基礎。

請繼續往下閱讀...

他也提到，市府成立婦幼發展局，推動國中小營養午餐免費、「生生喝鮮乳」政策，使桃園在全台友善城市評比中始終維持領先地位；在經濟與產業發展上，桃園善用國門優勢與完整產業鏈，結合航空城開發與產業園區擴建，創造大量就業機會，也帶動人口持續成長，2025年桃園不僅遷入人口為全台第一，也是六都中生育率最高城市。

居住政策方面，邱奕勝也提到，桃園已有多處社會住宅興建中，市府應嚴格把關工程品質，確保未來交屋時能真正符合年輕家庭與弱勢族群需求，讓市民有感，而「可負擔住宅」是桃園重要創舉，也是未來居住政策的核心重點，必須全力推動成功，落實居住正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法