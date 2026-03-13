為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    冠名惹議！ 基隆黑鳶籃球隊更名 張之豪質疑凱撒2字擺基隆前面

    2026/03/13 18:48 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市議員張之豪今天提臨時動議，要求市府說明凱撒基隆黑鳶籃球隊冠名作業。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市議員張之豪今天提臨時動議，要求市府說明凱撒基隆黑鳶籃球隊冠名作業。（記者俞肇福攝）

    SBL（超級籃球聯賽）基隆黑鳶籃球隊獲凱撒連鎖飯店2年400萬元冠名贊助，基隆市府昨（12日）更名為凱撒基隆黑鳶隊，民進黨市議員張之豪今天（13日）提臨時動議，質疑市府已投資球隊5500萬元，為何出400萬元的凱撒飯店，凱撒2字反而放在基隆前面，基隆市長謝國樑說，針對議員關心的球隊名稱排序，市府很樂意與議員討論。

    基隆市政府昨天記者會上，宣布凱撒連鎖飯店旗下子公司馥裕商旅公司，以2年400萬獲選，將冠名贊助成為「凱撒基隆黑鳶隊」。張之豪表示，市府去年7月到今年6月底編列3000萬元成立基隆黑鳶籃球隊，今年7月到2027年6月又要投入2500萬元，共投資5500萬元支持球隊；凱撒飯店子公司馥裕商旅公司，贊助基市府2年400萬元。

    張之豪進一步說，樂天桃猿隊等職業球隊也有許多贊助商，球團會將贊助商標誌繡在球衣，但不會變動球隊名稱。出資最多的基隆市政府，相較出資400萬元的凱撒飯店，「基隆」兩字反被擠到後面，若此模式可行，是否民進黨基隆市議員也湊400萬元，是否可更名為「民進黨基隆黑鳶籃球隊」？國民黨市議員連恩典表示，希望基隆市府建立相關規範，免得萬一日後又有企業贊助更多經費，造成球隊隊名越來越長。

    基隆市議長童子瑋說，兩位議員建議都非常有道理，不然以後會出現「麥當勞肯德基大亨堡…」，希望相關局處對此事做妥善規範，也許像棒球隊、籃球隊在球衣上，類似貼布或繡企業名稱是很好方式。

    謝國樑說，市府會想辦法陸續與各界合作，讓各界都能共同參與黑鳶隊，至於市議員關切的球隊名稱，究竟是「凱撒基隆黑鳶隊」或「基隆黑鳶凱撒隊」？又或是「基隆凱撒黑鳶隊」，市府樂意在私下或專案會議上與各位議員討論。

    國民黨基隆市議員連恩典今天提臨時動議，建議市府局處妥善規範基隆黑鳶隊球隊冠名事宜。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市議員連恩典今天提臨時動議，建議市府局處妥善規範基隆黑鳶隊球隊冠名事宜。（記者俞肇福攝）

