為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨新竹市議員提名登記截止 北區、東區4月全民調

    2026/03/13 18:13 記者洪美秀／新竹報導
    民進黨新竹市議員提名登記今天截止，北區、東區議4月初辦全民調。（記者洪美秀攝）

    民進黨新竹市議員提名登記今天截止，北區、東區議4月初辦全民調。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員選舉民進黨黨內提名領表登記今天截止，東區議員有5人登記，南區1人、西區1人、北區4人、香山區1人，黨部主委施乃如說，東區及北區登記人數超過擬提名席次，預計下週進行參選人資格審查，月底協調及全民調初選詢問形式後，4月初到4月中旬間全民調，全民調將獲提名的參選人報黨中央核備。

    民進黨內東區議員共有鄭美娟、曾翰揚、劉彥伶、劉崇顯及鄭宏輝黨員登記；南區施乃如；西區陳建名；北區楊玲宜、曾國維、戴振博及林士凱登記；香山區林盈徹登記。其中，東區提名4席、南區1席、西區1席、北區3席、香山區1席，東區及北區登記參選人數超過提名席次，黨部決議協調不成後辦理初選，採全民調。

    今年底新竹市議會將新增1席山地原住民議員席次，施乃如說，雖然目前無黨員登記參選山地原住民議員，但民進黨已有多名潛在人選，絕不會缺席。另外，有關全民調形式，黨部會參考其他縣市做法，並聽取有意爭取提名的黨員意見，以公平公正方式進行全民調初選。

    民進黨內議員提名先前僅傳出北區會有4人登記需進行全民調初選，沒想到有5屆資歷的黨籍前市議員鄭宏輝今天也到黨部辦理登記，使得東區議員提名也需進行全民調初選，全民調結果後及綠營後續發展值得觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播