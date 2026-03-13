民進黨新竹市議員提名登記截止 北區、東區4月全民調

民進黨新竹市議員提名登記今天截止，北區、東區議4月初辦全民調。（記者洪美秀攝）

新竹市議員選舉民進黨黨內提名領表登記今天截止，東區議員有5人登記，南區1人、西區1人、北區4人、香山區1人，黨部主委施乃如說，東區及北區登記人數超過擬提名席次，預計下週進行參選人資格審查，月底協調及全民調初選詢問形式後，4月初到4月中旬間全民調，全民調將獲提名的參選人報黨中央核備。

民進黨內東區議員共有鄭美娟、曾翰揚、劉彥伶、劉崇顯及鄭宏輝黨員登記；南區施乃如；西區陳建名；北區楊玲宜、曾國維、戴振博及林士凱登記；香山區林盈徹登記。其中，東區提名4席、南區1席、西區1席、北區3席、香山區1席，東區及北區登記參選人數超過提名席次，黨部決議協調不成後辦理初選，採全民調。

今年底新竹市議會將新增1席山地原住民議員席次，施乃如說，雖然目前無黨員登記參選山地原住民議員，但民進黨已有多名潛在人選，絕不會缺席。另外，有關全民調形式，黨部會參考其他縣市做法，並聽取有意爭取提名的黨員意見，以公平公正方式進行全民調初選。

民進黨內議員提名先前僅傳出北區會有4人登記需進行全民調初選，沒想到有5屆資歷的黨籍前市議員鄭宏輝今天也到黨部辦理登記，使得東區議員提名也需進行全民調初選，全民調結果後及綠營後續發展值得觀察。

